Handball Das kostete Nerven: Zugerinnen feiern in Winterthur den siebten Sieg in Serie Beim 30:28-Erfolg in der SPL1-Finalrunde am Mittwochabend ist nicht nur das Ergebnis knapp. 06.04.2022, 22.28 Uhr

Die Zugerinnen (Andreea Taivan, vorn) mussten kämpfen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022)

Der favorisierte LK Zug hat die SPL1-Finalrundenpartie in Winterthur mit 30:28 gewonnen. So knapp das Resultat war, so eng war auch der Spielverlauf. Denn nach 55:46 Minuten erzielte Yellow den Ausgleichstreffer zum 27:27. Doch die Zugerinnen bewiesen Nervenstärke und gingen dank Ria Estermann nur 13 Sekunden später wieder in Führung.

In der Folge blieben sie stets vorne. Fast zwei Minuten lang kassierten sie nämlich kein Gegentor mehr. Erst 28 Sekunden vor dem Ende trafen die Winterthurerinnen zum 28. Mal. Bemerkenswert: Auf Zuger Seite traf auch Torhüterin Desirée Ligue (zum 26:24).

Die Zugerinnen haben ihren eindrücklichen Lauf fortgesetzt und sieben Matches in Folge gewonnen. Der Vorsprung auf die Verfolger Spono Eagles und Brühl beträgt bereits vier beziehungsweise acht Punkte. Am Samstag in St. Gallen könnten sie die Brühlerinnen mit einem weiteren Erfolg bereits entscheidend zurückbinden (17.30 Uhr, Kreuzbleiche). (bier)

Yellow Winterthur – Zug 28:30 (14:14)

Eulach 2B. – 100 Zuschauer. – SR Keiser/Rottmeier. – Strafen: Je 4-mal 2 Minuten.

Yellow: Rossignoli/Mützenberg; Vasic (8), Makar, Von Arx (1), Grozdanovska (12/3), Mössner, Kratz (2), Rusert, Husmann (3), Abramowicz (2).

Zug: Ligue (1)/Huber; Käppeli, Tschamper, Schürmann, Scherer, Stutz (3/1), Heinzer (7/3), Goldmann (1), Taivan (2), Estermann (9), Steinmann, Eugster (3), Riner, Spieler (4), Bächtiger.