Der LK Zug spielt beim HC Arbon

Handball Der Dominator LK Zug steuert den nächsten Sieg an Die Zugerinnen wollen am Samstag in Arbon ihre weisse Weste wahren. Raphael Biermayr 08.03.2023, 16.34 Uhr

Der LK Zug mit Alina Gwerder. (am Ball) hat schon viele Tore erzielt. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 12. 2. 2023)

Nach einem Drittel der Auf-/Abstiegsrunde SPL1/SPL2 steht der LK Zug mit dem Punktemaximum da. In vier Matches erspielte er sich ein Torverhältnis von plus 64. Es würde erstaunen, würde am Samstag in Arbon nicht der nächste (Kanter-)Sieg folgen (18 Uhr, Sporthalle).