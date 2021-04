Handball Der LK Zug I hat es locker ins Halbfinal geschafft – die zweite Mannschaft blieb hingegen ohne Chance Dank einem klaren Sieg gegen Herzogenbuchsee hat die erste Mannschaft des LK Zug die Chance sowohl den Cup- wie auch den Meistertitel nach Zug zu holen. Michael Wyss 11.04.2021, 17.00 Uhr

Zugs Charlotte Kähr schoss sieben Tore.

Bild: Matthias Jurt (Zug 20. Februar 2021)

Das Fanionteam des LK Zug bekundete auf dem Weg in den Cup-Halbfinal keine Probleme. Das SPL1 Team von Trainer Christoph Sahli besiegte den Ligakonkurrenten Herzogenbuchsee in der heimischen Sporthalle verdient mit 30:21. Erfolgreichste Werferin bei den Zugerinnen und der Partie war Charlotte Kähr mit sieben Treffern. Erstmals richtig absetzen und der Favoritenrolle gerecht wurden die Zugerinnen ab der zehnten Spielminute, wo man den Vorsprung von 6:4 auf 15:9 (30.) ausbaute. Der «Mist» war zu diesem Zeitpunkt bereits geführt, die Frage nach dem Sieger beantwortet. Die Gegnerinnen aus dem Kanton Bern wehrten sich tapfer, hatten letztendlich aber nicht die spielerischen Mittel dazu, um das favorisierte Zug ins Wanken zu bringen. Die Torfolge bestätigte dies: 19:12 (36.), 24:14 (45.) und am Schluss lautete das klare Resultat 30:21 (60.) für die Gastgeberinnen. Damit erfüllten die Zugerinnen ihre Pflicht – und die Chance, beide Titel (Meister und Cup) nach Zug zu holen, besteht weiterhin.