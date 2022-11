Der LK Zug ist eine Runde weiter im Schweizer Cup

Handball Der LK Zug ist im Cup souverän eine Runde weiter Die Zugerinnen gewinnen gegen das unterklassige Team von Brühl II mit zehn Toren Differenz. 28.11.2022, 14.12 Uhr

Zugs Celia Heinzer (am Ball) trifft sieben Mal. Bild: Roger Zbinden (Zug, 2. April 2022)

Das SPL1-Team des LK Zug hat im Cup-Achtelfinal die Pflicht erfüllt. Der Favorit setzte sich bei den Brühler Reserven aus der SPL2 mit 34:24 durch. Erfolgreichste Werferinnen im LKZ waren Svenja Spieler (9 Tore) und Celia Heinzer (7). Die Viertelfinalpartien sind noch nicht ausgelost.

Weiter geht es für die Zugerinnen in der Meisterschaft am kommenden Samstag gegen Yellow Winterthur (18 Uhr, Sporthalle). Der LKZ liegt nach dem 7. Spieltag nur auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. (mwy)