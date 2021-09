Spitzenspiel: Der LK Zug empfängt am Samstag den LC Brühl

Handball Der LK Zug lädt am Samstagnachmittag zum Spitzenspiel Die Zugerinnen empfangen die Brühlerinnen in der SPL1-Meisterschaft. 30.09.2021, 15.54 Uhr

Zugs Toptorschützin Celia Heinzer (rechts) will auch gegen Brühl treffen. Bild: Alexander Wagner (Winterthur, 24. Mai 2021)

Den LK Zug und den LC Brühl verbindet nach den ersten Partien nicht das aus den Vorjahren häufig Gewohnte, nämlich eine weisse Weste gegen alle Teams ausser vielleicht die Spono Eagles. Nein, die beiden Dauerrivalen haben je eine unerwartete Niederlage bezogen. Die St. Gallerinnen tauchten nach einem Sechs-Tore-Rückstand zur Pause in Winterthur (28:30), die Zugerinnen liessen derweil gegen Kreuzlingen Federn (25:26).

Am Samstag treffen die beiden zu früher Stunde in Zug aufeinander (14 Uhr, Sporthalle). Bei den Zugerinnen hat die starker Verteidigerin Celia Heinzer zuletzt auch am gegnerischen Kreis geglänzt: Mit 34 Treffern aus vier Partien liegt sie auf Rang zwei der Torschützenliste. (bier)