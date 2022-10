Der LK Zug strebt den ersten Saisonsieg an

Handball Der LK Zug lädt zum Kellerduell gegen Rotweiss Thun Am Sonntag treffen die schwach gestarteten Teams der SPL1-Meisterschaft aufeinander. Raphael Biermayr 07.10.2022, 09.00 Uhr

Gelingt dem LK Zug mit Sara Zaetta Zug (am Ball) der erste Saisonsieg? Bild: Mathias Blattmann (Zug, 10. September 2022)

Am Sonntag spielt der LK Zug gegen Rotweiss Thun (16 Uhr, Sporthalle). Was vor nicht allzu langer Zeit noch ein Leckerbissen der SPL1-Meisterschaft war, ist nun das Aufeinandertreffen des Zweitletzten und des Letzten der Tabelle. Die Zugerinnen haben in vier Partien zweimal Unentschieden gespielt, die Thunerinnen gar nur einmal.