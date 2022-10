Handball Der LK Zug vergeigt die Europacup-Hauptprobe Das Team von Trainer Damian Gwerder ist dem LC Brühl in der SPL1-Meisterschaft mit 29:33 unterlegen. Raphael Biermayr 12.10.2022, 21.26 Uhr

Zug mit Svenja Spieler (in Blau) fehlen in der Schlussphase die Ideen. Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Der LK Zug hat im sechsten Saisonspiel bereits die dritte Niederlage kassiert. Beim 29:33 am Mittwochabend in St. Gallen sah es zwar lange gut aus für die Zugerinnen. Sie führten zur Pause mit 17:14 und lagen bis zur 39. Minute nie im Rückstand.

Nach Daria Betscharts Treffer zum 26:24 und der anschliessenden Parade von Desirée Ligue (51.) winkte ihnen die Chance auf eine Drei-Tore-Führung. Doch Norman Goldmann scheiterte mit ihrem Wurf und das Selbstvertrauen nahm in der Folge minütlich ab.

Konzentrierte Brühlerinnen trotz vieler Spiele

In der Schlussphase fehlten Zug in der Offensive die Ideen, was immer wieder zu unnötigen Ballverlusten führte. Brühl hingegen spielte überlegt und kam häufig über Kreiszuspiele zum Erfolg. Die frühere LKZ-Spielerin Martina Pavic erzielte vier ihrer insgesamt sieben Treffer in den letzten zehn Spielminuten.

Die Frische und Konzentration der St. Gallerinnen war bemerkenswert, denn für die Brühlerinnen war es die dritte Partie innert fünf Tagen. Sie standen am zurückliegenden Wochenende anlässlich der zweiten Runde der European League in Tschechien im Einsatz. Dort bezwangen sie ein Team aus Pilsen in beiden Begegnungen und sind weiter.

Zug wechselt auf das internationale Parkett

Ein vergleichbarer Matchmarathon hat für die Zugerinnen mit dieser Partie am Mittwoch begonnen. Am Wochenende geht es für sie nach Italien. Am Samstag (ab 18 Uhr) und Sonntag (ab 13 Uhr) stehen in der zweiten Runde des European Cups Hin- und Rückspiel gegen Cassa Rurale Pontinia auf dem Programm.

Das Team aus dem südlichen Einzugsgebiet Roms ist derzeit Erster der Serie A, nach Punkten gleichauf mit Salerno. Nach der Rückkehr in die Schweiz am Sonntag dauert es nur drei Tage bis zum nächsten Auftritt: Am kommenden Mittwoch gastiert Herzogenbuchsee zum SPL1-Match in der Sporthalle.

LC Brühl – LK Zug 33:29 (14:17)

Kreuzbleiche, St.Gallen – 250 Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Brühl; 3-mal 2 Minuten gegen Zug.

Brühl: Schlachter/Dokovic ; Kernatsch (4), Pavic (7/2), Ackermann (1), Wolff (6/2), Tomasini (2), Schmid (7), Gutkowska (4/1), Hess (2), Baric.

Zug: Abt/Ligue; Zaetta, Stutz, Goldmann (8), Estermann (5), Alina Gwerder (3/3), Steinmann, Litscher (4/1), Riner (2), Spieler (2), Betschart (4), Hasler-Petrig (1).