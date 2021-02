Handball Der LK Zug verliert eine Spielerin an die Bundesliga – und verlängert mit dem Trainer Der Verein hat im SPL1-Team die Weichen für die Zukunft gestellt. Auf die erst 19-jährige Charlotte Kähr wartet eine grosse Herausforderung. Raphael Biermayr 05.02.2021, 14.00 Uhr

Der LK Zug vermeldet auf seiner Homepage zahlreiche Änderungen hinsichtlich der kommenden Saison. Neben dem bereits feststehenden Abgang von Dimitra Hess (zum LC Brühl) schreibt er, dass es Charlotte Kähr in Richtung Bundesliga ziehen wird, zu einem «renommierten» Verein. Welcher das ist, lassen die Verantwortlichen offen. «Natürlich hinterlässt Kähr eine Lücke beim LK Zug, doch der Verein ist auch stolz, dass sie diesen Weg gehen kann», heisst es zum Wegzug der erst 19-Jährigen.

Charlotte Kähr (beim Wurf) wagt den Schritt ins Ausland. Maria Schmid (Zug, 13. November 2019)

Die Zugerinnen haben mit der talentierten und ebenfalls 19-jährigen Celia Heinzer eine Spielerin im Kader, die Kähr auf der Position im linken Rückraum nahtlos ersetzen kann. Heinzer, die wie Kähr schon für das A-Nationalteam spielte, befindet sich derzeit in der zweiten Saison in der SPL1 und bewährt sich auch in der Deckung. Sie hat nach Vereinsangaben ihren Vertrag mit dem LKZ genauso verlängert wie Stefanie Eugster, Harpa Jonsdottir, Leah Stutz, Svenja Spieler, Joline Tschamper, Alina Berchtold, Kyra Gwerder sowie die Torfrauen Jennifer Abt und Desirée Ligue.

Ein weiteres Talent findet nach Zug

Dazu präsentieren die Zugerinnen mit der 17-jährigen Thalwilerin Alessia Riner von GC Amicitia Zürich «eines der hoffnungsvollsten Schweizer Talente» als bisher einzigen Zuzug. Sie besucht bereits die Handballakademie im Leistungszentrum OYM in Cham.

Ihre Karriere beenden werden Simona Cavallari und Laura Baumann. Die Flügelspielerin Cavallari war schon einmal zurückgetreten, bevor sie sich dazu entschloss, ihre erfolgreiche Laufbahn noch zu verlängern. Die 28-Jährige war laut Mitteilung bei allen vier Schweizer Meistertiteln der Zugerinnen dabei (2010, 2013, 2014, 2015).

Der Staff bleibt zusammen

Neben dem Feld setzt der LKZ auf Kontinuität. Der Trainer Christoph Sahli hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, die Co-Trainer Tobias Scheuteri und Peter Stutz, der Torhütertrainer Daniel Perisa sowie der Athletiktrainer Jonas Müller ihre um ein Jahr. Überdies bleibt Silvan Häfliger Trainer der SPL2-Equipe sowie des Teams der U18-Elite.