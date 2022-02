Handball: Zugs Kreisläuferin nimmt viel auf sich für ihren Sport

Handball Die Tage der Zuger Kreisläuferin Steffi Eugster sind eng getaktet Die 20-Jährige lebt und zelebriert ihren Sport. Dafür macht sie weite Wege – nicht nur im Spiel. Ernesto Piazza Jetzt kommentieren 04.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stefanie Eugster (am Ball) ist am Kreis eine Macht. Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Ein kurzes Lächeln huscht über ihr Gesicht. Soeben hat sie ein weiteres Tor geworfen. Beim Zurücklaufen in den Deckungsverbund reckt sie noch schnell ihre Hände nach oben, verleiht ihrer Freude über das Erfolgserlebnis Ausdruck; um allerdings sofort wieder bereit zu sein für die nächste Aufgabe im Zuger Innenblock. Das ist Steffi Eugster.

Derby wird am 9. Februar nachgeholt Am 5. Februar treffen die Zugerinnen in der SPL1 auf das Schlusslicht GC Amicitia Zürich (18 Uhr, Sporthalle, Zug). Die beiden coronabedingt verschobenen Partien des LK Zug sind neu angesetzt worden: Am 9. Februar empfängt er die Spono Eagles (20.15 Uhr, Sporthalle, Zug), am 16. Februar geht es nach Winterthur (20.30 Uhr, Eulach 2B). (bier)

Die 20-jährige Bernerin im Dress des LK Zug investiert viel Zeit in ihre grosse Leidenschaft. Als Kauffrau arbeitet sie für einen Schweizer Grossverteiler im Bereich Finanzen im bernischen Schönbühl. Dort hat sie bereits die Ausbildung absolviert.

Aktuell ist sie oft im Homeoffice anzutreffen. Daher führt ihr Weg ins Training momentan von ihrem Wohnort Bollodingen, der bei Herzogenbuchsee liegt, nach Zug. Sie sagt: «Ich kann mir fast nicht mehr vorstellen, wie es vor Corona war.» Damals, als sie noch etwas mehr pendelte: von Bollodingen nach Schönbühl, dann nach Zug und wiederum zurück nach Bollodingen. Doch wenn sie was anpackt, dann eben mit Akribie und grosser Zuverlässigkeit. Auch das ist Steffi Eugster.

In Herzogenbuchsee das Rüstzeug geholt

Sie läuft die dritte Saison für den letztjährigen Doublegewinner auf. Zuvor war die Nummer 22 des LKZ in der obersten nationalen Spielklasse bei Herzogenbuchsee während zwei Spielzeiten eine Leistungsträgerin. Bei «Buchsi», wie Verein und Ort dort genannt werden, begann auch ihre Handballkarriere. «Ich habe beim Schulsportangebot mal reingeschnuppert und dann bei einer Handballsportwoche des Vereins mich dafür begeistern lassen», erinnert sich die 181 Zentimeter grosse Kreisläuferin. Startend bei den U13-, weiter über die U15-Juniorinnen gewann ihr sportlicher Werdegang sukzessive an Fahrt. Bald hat sie die Marke von 100 SPL1-Einsätzen erreicht, zudem spielte sie schon 20-mal für das A-Nationalteam.

So bleibt Eugster aktuell nicht viel Zeit für weitere Hobbys. Das Reiten müsse halt warten, sagt sie. Das Kochen ist allerdings stets ein Thema. Und natürlich auch ihr Freund, der in Bern wohnt und für den dortigen BSV in der NLA sowie für den TV Solothurn in der NLB spielt. Die 20-Jährige muss zweifellos einen eng getakteten Zeitplan managen. Aber auch diese Herausforderung nimmt sie sportlich an. Das passt zu Steffi Eugster.

Der Kreist ist ihre Welt

Am Handball faszinieren sie die Härte und die Schnelligkeit. «Und auch, dass man zusammen, als Team ein gemeinsames Ziel erreichen kann.» Als Juniorin spielte sie zu Beginn zwar ganz kurz auf dem rechten Flügel. Als ihr Juniorinnentrainer sie aber an den Kreis beorderte, stellten sich für Steffi Eugster auch keine Fragen. Das ist ihre Position. Am Kreis steht sie im permanenten Kontakt mit Gegenspielerinnen, wühlt und stellt Sperren, ist ständig in Eins-gegen-eins-Duelle involviert.

In der Deckung agiert sie in dieser Saison, an der Seite von Celia Heinzer, im Innenblock. Sie übernimmt den Part von Charlotte Kähr, die auf diese Saison hin in die deutsche Bundesliga wechselte. So neu ist diese Position für Eugster allerdings nicht. In Zug habe sie schon in ihrer ersten Saison dort verteidigt. Sie schätzt die Rückraum-Shooterin Heinzer an ihrer Seite zu wissen. Wenn es hektisch wird im Spiel, «ist Celia für mich der ruhende Pool».

Der Trainer hält grosse Stücke auf sie

In Zug fühlt sich die Bernerin wohl. Sie schätzt auch das «grosse Vertrauen», das sie von Trainer Christoph Sahli geniessen darf. Dieser sagt:

«Steffi ist in meinen Augen im Angriff die stärkste Schweizer Kreisläuferin. Sie hat das Zeug zur Leaderin auf und neben dem Platz. Wir arbeiten daran, dass sie diese Funktion dereinst ausfüllen kann.»

Am noch konsequenteren Durchsetzungsvermögen beispielsweise oder an zusätzlichem Selbstvertrauen. Besonders schätzt die 20-Jährige die familiäre Atmosphäre im Verein. Dabei spielt die Familie Stutz mit eine wichtige Rolle. Diese hat auch immer wieder ein Bett fürs Übernachten frei. Davon macht Steffi Eugster gerne Gebrauch, wenn sie nach dem Training ab Donnerstagabend am nächsten Morgen wiederum in der Halle steht.

Steffi in Aktion bei einem Spiel in Zug. Bild: Roger Zbinden (Zug, 21. November 2020)

Mit der bald beginnenden Finalrunde steht die Meisterschaft vor einer wichtigen Phase. Der LKZ-Fahrplan stimmt allem Anschein nach. Unlängst haben die Zugerinnen auch den erklärten Favoriten Brühl – die St. Gallerinnen haben auf diese Saison hin personell tüchtig aufgerüstet – geschlagen. Dabei fehlte Zug aufgrund von Coronafällen erst noch die eine oder andere Alternative – speziell in der Deckung. Eugster sagt denn auch: «Wir befinden uns auf einem guten Weg.» Ihr sportlicher Fokus ist ganz auf die nächsten Herausforderungen mit dem LKZ gerichtet. Sie möchte diese Saison «unbedingt weitere Titel nach Zug holen». Auch diese Denkweise gehört zu Steffi Eugster.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen