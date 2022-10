Handball Die Zugerinnen feiern ihren ersten Sieg der Saison Der LKZ gewinnt in der SPL1-Meisterschaft gegen Rotweiss Thun gleich mit 41:27. Michael Wyss Jetzt kommentieren 09.10.2022, 19.16 Uhr

Der LK Zug (Alessia Riner, in Blau) ist zu stark für die Thunerinnen (Sophie Strupler). Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Die Zugerinnen mussten die sonntägliche Partie gegen Rotweiss Thun siegreich gestalten, wollten sie nicht den letzten Platz in der SPL1-Tabelle belegen. Mit je zwei Unentschieden und Niederlagen war das jahrelange Spitzenteam nicht auf Touren gekommen.

Der LKZ erfüllte diese Pflicht und kanterte die Berner Oberländerinnen mit 41:27 nieder. Die Partie war nur in der Startviertelstunde ausgeglichen, in der Folge liess der LKZ dem Gast keine Chance mehr und führte nach 30 Minuten bereits mit 21:13. Nach 60 Minuten war der erste Sieg in der Meisterschaft Tatsache. Die Zugerin Norma Goldmann stellte zufrieden fest:

«Wir waren heute wieder zu 100 Prozent ein Team, standen in der Deckung gut, spielten 60 Minuten lang Handball und liessen nie nach.»

Jacqueline Hasler-Petrig (am Ball) besticht durch ihre Routine. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Zuerst Brühl, dann Cassa Rurale Pontinia

Zeit zum Verschnaufen gibt es für den LKZ aber nicht. Weiter geht es für das Team von Trainer Damian Gwerder bereits am Mittwoch mit dem Auswärtsspiel beim Rekordmeister Brühl (19.30 Uhr, Kreuzbleiche). Die Ostschweizerinnen haben den Tritt in die Meisterschaft auch noch nicht recht gefunden mit zwei Siegen, einem Remis und einer Niederlage.

Am kommenden Wochenende geht es für die Zugerinnen auf internationales Parkett. Im European Cup treffen sie auf den italienischen Vertreter HC Cassa Rurale Pontinia, den aktuellen Zweiten der Serie A.

Beide Begegnungen werden in Italien ausgetragen. Die Spielstätte liegt in Pontinia, rund 80 Kilometer südöstlich der italienischen Hauptstadt Rom. Am Samstag beginnt die Partie um 18 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr.

Zug – Rotweiss Thun 41:27 (21:13)

Sporthalle. – 285 Zuschauer. – SR Linus Hardegger, Simon Hardegger. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Zug; 3-mal 2 Minuten gegen Rotweiss Thun.

Zug: Abt/Ligue; Schürmann (1), Kyra Gwerder (4), Zaetta (1), Stutz, Goldmann (2), Estermann (5), Alina Gwerder (5/5), Steinmann (3), Litscher (3), Riner (6), Spieler (6), Betschart (1), Hasler-Petrig (4).

