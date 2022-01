Handball Für den LK Zug geht am Samstag eine lange Pause zu Ende Die Zugerinnen spielen in der SPL1-Meisterschaft gegen Rotweiss Thun. 06.01.2022, 15.19 Uhr

Zug mit Ria Estermann (in Blau) will sich gegen Thun keine Blösse geben. Bild: Roger Zbinden (Zug, 13. November 2021)

Der LK Zug tritt am Samstag nach über 50 Tagen Unterbruch zum nächsten Ernstkampf an. In der SPL1-Meisterschaft empfängt er Rotweiss Thun (17 Uhr, Sporthalle). Das erste Aufeinandertreffen entschieden die Zugerinnen im September mit 28:23 für sich, es war der 43. Sieg in der 50. Begegnung der beiden Teams.