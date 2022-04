Handball: Der Trainer macht dem LK Zug eine Liebeserklärung

Handball «Ich kann den Bettel nicht hinschmeissen»: Trainer Damian Gwerder macht dem LK Zug eine Liebeserklärung Die Zugerinnen sichern sich zwei Runden vor Schluss das Heimrecht im Final der SPL1. Michael Wyss 18.04.2022, 12.00 Uhr

Im Juni 2018 verabschiedet sich Damian Gwerder vom LK Zug – vier Jahre später ist er zurück. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 16. Juni 2018)

Sowohl im Schweizer Cup als auch im Championat spielen die Zugerinnen in den nächsten Wochen um die erfolgreiche Verteidigung ihrer Titel. Nach dem 28:27-Sieg am Samstag in Winterthur steht zudem fest: Der LK Zug hat im Final Heimvorteil.