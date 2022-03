LK Zug entlässt Trainer seines Frauenteams

Handball «Inadäquate Kommunikation»: Der LK Zug hat sich von Trainer Christoph Sahli getrennt Der 37-Jährige, der das Team 2021 zu Meistertitel und Cupsieg führte,

zeigt Verständnis für den Entscheid des Vereins. Die Frage nach dem

Grund lässt er unbeantwortet. Raphael Biermayr Jetzt kommentieren 05.03.2022, 13.04 Uhr

Der LK Zug hat sich mitten in der entscheidenden Phase der

SPL1-Meisterschaft von seinem Trainer Christoph Sahli getrennt. In

einer kurzen Mitteilung vom Freitag wird «inadäquates privates

Kommunikationsverhalten des Trainers im Rahmen seiner Tätigkeit» als

Grund dafür angegeben. Diese ausweichende Formulierung wirft Fragen

auf, zumal im Zusammenhang mit einem ehemaligen Trainer eines

Frauenteams.

Christoph Sahli bei einer Besprechung mit seinem ehemaligen Handball-Team. Bild: Matthias Jurt (Zug, 01. Mai 2021)

Sahli willigt sofort zu einem Gespräch über die Situation ein, als ihn

unsere Zeitung am Samstagvormittag kontaktiert. Der 37-Jährige wirkt

am Telefon gefasst. «Wir sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass

die Trennung für alle Seiten der beste Weg ist», sagt Christoph Sahli

diplomatisch. Am vergangenen Wochenende sei er von Vereinsseite

darüber in Kenntnis gesetzt worden, «dass etwas geht». Was genau ihm

vorgehalten wird, will der Meister- und Cupsiegertrainer der

vergangenen Saison nicht sagen. «Dazu darf ich mich nicht äussern.»

Gibt es etwa justiziable Aspekte? «Nein, die gibt es nicht», stellt

Sahli klar.

Ohne Verabschiedung vom Verein

Sein Vertrag mit dem Klub sei aufgelöst worden, er erhalte mit

sofortiger Wirkung kein Gehalt mehr. «Ich habe die letzten 13 Jahre

alles für diesen Verein getan und ihm viel zu verdanken. Es ist für

mich deshalb klar, dass ich auf eine weitere Entschädigung verzichte»,

sagt Christoph Sahli. Von seinem Team, das am Freitag über die

Trennung informiert worden sei, habe er sich nicht verabschiedet, «das

wäre mir zu schwer gefallen», sagt er.

Wie geht es weiter mit dem Erfolgstrainer? Er warte zunächst ab, was

im Zusammenhang mit den offenen Vorwürfen geschehen wird. «Ich weiss

um die Dymanik, die eine solche Sache annehmen kann, und hoffe auf

Respekt vor der Situation und vor meiner Person.»

LKZ-Captain Leah Stutz will sich nicht zur Angelegenheit äussern und

verweist auf den Vereinspräsidenten Michael Tremp. Dieser hat unsere

Zeitung um die schriftliche Übermittlung der Fragen gebeten. Die

Antworten stehen noch aus.

