Handball Kuchen-Provokation: So half Spono den Zugerinnen, ihren Titelhunger zu stillen Der LK Zug wurde bisher vier Mal Schweizer Meister. Vor dem Beginn des Playoff-Halbfinals gegen die Nottwilerinnen blicken Beteiligte auf den ersten Erfolg im Jahr 2010 zurück. Michael Wyss 26.04.2021, 15.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist vollbracht: Am 8. Mai 2010 feiern die Zugerinnen beim Erzrivalen Nottwil den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Bild: Roger Zbinden

Ab Mittwoch duellieren sich Zugerinnen und Spono Eagles in einer Best-of-3-Serie um den Einzug in den Playoff-Final. Das zweite Spiel findet am Samstag in Zug statt, ein eventuelles drittes am Mittwoch, 5. Mai, wieder in Nottwil. Eine Spielerin könnte als Einzige ihren fünften Meisterpokal mit dem LKZ gewinnen. Die Flügelspielerin Simona Cavallari (28), die nach der laufenden Saison zurücktreten wird, war schon beim ersten Titelgewinn 2010 Teil des Teams. Damals besiegte Zug die Nottwilerinnen in der Serie mit 3:2 Siegen, im Entscheidungsspiel (24:22) warf Cavallari zwei Tore.

Simona Cavallari (vorn) ist als einzige Zugerin bei allen Meistertiteln dabei gewesen. Bild: Roger Zbinden (Nottwil, 8. Mai 2010)

Matthys Hausherr, der damalige Vereinspräsident, erinnert sich noch gut an den Erfolg: «Der Meistertitel 2010 kam sehr überraschend, mussten wir doch während der Saison den Abgang von Ariane Geissmann sowie den zwischenzeitlichen Rücktritt von Jacqueline Hasler-Petrig wegen Schwangerschaft verkraften. Andere sind dann über sich hinausgewachsen.» Speziell geblieben vom Finalabend ist ihm einerseits die LKZ-Spielerin Stefan Stücheli:

«Sie freute sich genüsslich über die Rasur des Schnauzes von Co-Trainer Damian Gwerder.»

Überschäumender Jubel bei Stefanie Stücheli (Nummer 5) und ihren Teamkolleginnen. Bild: Roger Zbinden (Nottwil, 8. Mai 2010)

Andererseits verkleidete Zuschauer: «Die Unterstützung der Urner Fanfraktion im Bärengewand für die Bär-Schwestern bleibt mir in guter Erinnerung.»

Wegen der Bär-Schwestern bei den Zugerinnen sind in Nottwil die Bären im Publikum los (links, unten). Bild: Roger Zbinden (8. Mai 2010)

Die Spielerin Nadja Nussbaumer (früher Wälti) verrät, was bei den Zugerinnen im Entscheidungsmatch für Wut im Bauch sorgte: «Jemand von den Nottwilerinnen hatte beim Speakertisch einen Kuchen hingestellt mit dem Aufdruck ‹Zug entgleist›. Das hat uns alle noch mehr angespornt.»

Livia Schifferle, Damian Gwerder (der Schnauz ist bereits nachgewachsen), Nadja Wälti, Peter Stutz und Lynn Schwander (von links) freuen sich an der Meisterfeier mehr oder weniger spontan. Bild: Christof Borner-Keller (18. Juni 2010)

Der Co-Trainer Peter Stutz stellt den ersten Titel in den Kontext des schwierigen Saisonverlaufs: «Es war eine sehr spezielle Konstellation. Bis Weihnachten haben wir die Meisterschaft fast nach Belieben dominiert. Dann mussten wir auf drei der wichtigsten Akteurinnen verzichten. Nach Weihnachten haben wir ein paar Spiele verloren und alle haben uns abgeschrieben. Dann haben wir mit viel Glück den Final erreicht und als krasser Aussenseiter den Favoriten Spono besiegt. Co-Trainer Damian Gwerder hatte damals mit dem Motto ‹Lächle!› eine gewisse Lockerheit bei den Spielerinnen vermittelt - mit Erfolg!»

Das Beweisfoto: Der Schnauz von Co-Trainer Damian Gwerder ist ab. Bild: Michael Wyss (Nottwil, 8. Mai 2010)

Die Leistungsträgerin Lynn Schwander sagt: «Es war auf jeden Fall eine Erlösung, der erste Meistertitel für den Verein war eine grosse Freude und mit viel Stolz verbunden. Damian Gwerder hatte eine Wette vereinbart, dass er seinen Schnauz abrasiert, wenn wir Meister werden. Ich weiss gar nicht, was uns mehr freute: die Rasur des Schnauzes oder der Titelgewinn … Was dieser Erfolg für den Verein eine Bedeutung hatte, sah man an der Reaktion von Peter Stutz. Seine Emotionalität werde ich wohl nie vergessen. Das war Gänsehaut pur.»

Miriam Eckenfels, die im letzten Finalspiel elf Tore warf, streicht im Rückblick den Teamgeist heraus: «Wir waren als Team stark gewachsen und pflegten eine unbeschreibliche Kameradschaft auf und neben dem Feld. Es wurde uns vom Trainerstaff auch immer viel Freude und Spass vermittelt, der nie verloren ging.»

Torhüterin Rahel Hönig, Nadja Wälti (Nummer 4) und Miriam Eckenfels (8) freuen sich über den Sieg im zweitletzen Match in Zug.



Bild: Manuela Jans (5. Mai 2010)

Ihre damalige Mitspielerin Livia Henggeler (früher Schifferle) beschreibt:

«Unsere Motivation war natürlich, dass wir von unserer Konkurrenz als ‹nicht meisterwürdig› abgestempelt wurden. Wir waren definitiv heiss und hungrig auf den Tag X.»

Das ist auch der Zuger Torhüterin Rahel Hönig geblieben: «Der Glaube war enorm, der Wille spürbar. Wir haben immer an das Unmögliche geglaubt, zudem sind auch die jungen Spielerinnen über sich hinausgewachsen. Wir haben als Aussenseiter Grosses geschafft.»

Stephanie Rosen verbindet mit dem Frühjahr 2010 gewissermassen zauberhafte Erinnerungen: «Die Stimmung in der Mannschaft war magisch. Wir haben zusammen Berge versetzt in dieser Saison und im Final. Der Trainerstaff hat es geschafft, uns unsere Zweifel zu nehmen. Wir waren eine Familie.»

Auch Stephanie Rosen (rechts) ist eine wichtige Akteurin auf dem Weg zum ersten Meisterpokal. Bild: Christof Borner-Keller (Zug, 17. April 2010)

In den Jahren 2013 bis 2015 gewannen die Zugerinnen den Schweizer Meistertitel drei Mal in Folge. Seither warten sie auf den nächsten.

Die 50 Tickets für das Halbfinal-Heimspiel des LKZ gegen Spono vom 1. Mai kommen nicht in den Verkauf, sondern werden intern vergeben. Die Partien können aber auf www.handballtv.ch mitverfolgt werden.