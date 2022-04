Nora Goldmann ist das nächste grosse Talent des LK Zug

Handball Mit Norma Goldmann ist das nächste Talent des LK Zug auf dem Weg nach oben Die 18-jährige Chamerin träumt von einer Auslandkarriere. Zunächst will sie aber mit dem Team beide Schweizer Titel gewinnen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Norma Goldmann (rechts) weiss sich durchzusetzen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 5. Februar 2022)

«Wir können nur ein Ziel verfolgen als amtierender Meister und Cupsieger, nämlich das Double», zeigt sich Norma Goldmann vom LK Zug kämpferisch. Die 18-Jährige konnte bereits mit dem U18-Elite-Team zwei Meisterschaften gewinnen. Seit der laufenden Saison spielt sie im SPL1-Team und sagt:

«Wozu wir diese Saison fähig sind, haben wir in den jüngsten Partien gezeigt. Wenn wir uns auf unsere Stärken fokussieren, können wir jeden Gegner schlagen.»

Im Championat reihten die Zugerinnen zuletzt zehn Siege aneinander. Dazu kommen zwei Erfolge im Cup. Der Lohn: Der LKZ steht bereits als Finalist fest und bestreitet am 7. Mai den Cupfinal gegen die Spono Eagles.

Die Chamerin Norma Goldmann lässt sich an ihrem Wohnort am College des Leistungssportzentrums OYM ausbilden. Sie spielt seit ihrer Kindheit Handball. «Ich war früher in einer Tagesschule in Cham, dort besuchte ich das Mini-Handball und entdeckte dadurch die Freude zu diesem Sport. Es hat mich fortan begeistert», sagt Goldmann.

Das Ausland reizt sie

Die Ennetseerin, die im linken Rückraum spielt, ist stolz, Teil des Fanionteams zu sein. «Ich kann auf höchstem Niveau viel profitieren, Erfahrung sammeln und mich weiterentwickeln. Ich bekomme viel Einsatzzeit», freut sie sich über das Vertrauen von Trainer Damian Gwerder. Aus ihrem grossen Traum macht sie kein Geheimnis: «Eines Tages in einer führenden Handballnation zu spielen, wäre super. Dänemark, Deutschland oder Norwegen sind Länder, die mich reizen.»

Norma Goldmanns Talent hat man auch auf Verbandsebene wahrgenommen. Die Chamerin wurde im letzten Herbst für die A-Nationalmannschaft aufgeboten. Das war zunächst anlässlich der EM-Qualifikation in Moskau gegen den Olympiazweiten Russland (22:26-Niederlage). «Ich sass auf der Bank, kam nicht zum Einsatz. Dennoch war es ein grosses Erlebnis für mich an meinem 18. Geburtstag dabei zu sein. Das bleibt in positiver Erinnerung.»

Nur wenige Tage später durfte Goldmann gegen Polen (22:31-Niederlage) beim ersten Heimspiel der EM-Qualifikation spielen. «Ich will mir in absehbarer Zeit einen Stammplatz in der Nationalmannschaft erkämpfen», sagt sie.

Die Weltmeisterschaft steht bevor

Erfolgreich unterwegs war die Ennetseerin mit der Schweizer U19-Auswahl, die im Sommer 2021 in Slowenien an der Europameisterschaft den elften Rang erreichte. Der nächste grössere Event steht vor der Tür: «Nun freue ich mich auf die U20-Weltmeisterschaft, die im Juni und Juli in Slowenien durchgeführt wird.»

Gab es auch Enttäuschungen in Goldmanns bisheriger Karriere? «Jedes Spiel, das man verliert oder Fehler, die man in einem Spiel macht, sind Enttäuschungen. Doch die benötigt es, damit man weiterkommt. Auch durch Niederlagen wird man stark. Verletzt war ich zum Glück noch nie schlimmer.»

Norma Goldmann will mit dem LK Zug zwei Titel gewinnen. Bild: Dominik Wunderli (Zug, 11. September 2021)

Auch eine verletzte Spielerin ist wichtig

Zurück zum LKZ. Warum läuft es den Double-Gewinnern der letzten Meisterschaft so gut? «Wir sind eine verschworene Truppe, sehr jung, motiviert und lernwillig. Zudem sind wir breit im Kader und verfügen über viele Spielerinnen mit Skorerqualitäten», erklärt Goldmann.

Sie erwähnt ausserdem die Schweizer Liga-Rekordtorschützin Sibylle Scherer, die im Februar eines Meniskusriss erlitt und deshalb nicht spielen kann. Trotzdem sitzt sie bei den Matches auf der Bank und unterstützt das Team moralisch. «Ihre Anwesenheit bei den Trainings und Spielen ist Gold wert», sagt Norma Goldmann.

Über 500 Tore erzielt Zugs Ria Estermann (28, Rückraum) feierte in der zu Ende gehenden Finalrunde einen persönlichen Erfolg. Sie erzielte den 500. Treffer in der SPL1 und nähert sich in der ewigen Liste der Topskorerinnen den Top 50. Aktuell sind es bei 185 Partien in der höchsten Liga 523 Treffer. Auf Rang eins steht ihre Zuger Teamkollegin Sibylle Scherer mit 1654 Toren (297 Spiele), an dritter Stelle liegt die frühere LKZ-Spielerin Jacqueline Hasler-Petrig (1348 Tore in 268 Spielen).

Auch der Trainerstaff trägt seinen Teil zum Erfolg bei, weiss sie: «Headcoach Damian Gwerder und sein Staff harmonieren und sind handballerfahren durch und durch, sie ergänzen sich ideal. Sie bleiben in hektischen Phasen ruhig und haben immer eine Lösung.»

Nächstes Derby in Zug

Weiter geht es für die Zugerinnen in der Meisterschaft am Donnerstag gegen die Spono Eagles, die sich mit Brühl um den zweiten Rang streiten (20.15 Uhr, Sporthalle). Goldmann sagt:

«Wer unser Gegner im Final ist, interessiert uns nicht. Wir schauen nur auf uns und werden sicher keine Geschenke machen.»

