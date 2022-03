LK Zug: Einstand des neuen Trainers Damian Gwerder geglückt

Handball Neuer LKZ-Trainer Damian Gwerder: «Mein Engagement ist auch Herzenssache» Damian Gwerder (58) trainiert neu die SPL1 des LK Zug. Es ist eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Sein Einstand am Mittwochabend glückte. Michael Wyss 10.03.2022, 11.20 Uhr

Das erste Spiel unter Trainer Damian Gwerder gegen Yellow Winterthur endete mit einem Sieg der Zugerinnen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 10. März 2022)

«Ich musste keine Sekunde überlegen, als mich Zugs Sportchef Peter Stutz, mit dem mich eine langjährige Freundschaft verbindet, kontaktierte, ob ich bis Ende Saison einspringen und das SPL1 Team trainieren könnte», so Damian Gwerder. «Wenn ich helfen kann, dann mache ich das gerne. Beim LKZ ist das natürlich ein besonderer Fall, denn für mich ist es eine Rückkehr zu einem Verein, der mir sehr viel bedeutet. Hier erlebte ich als langjähriger Trainer viele unvergessliche Momente.»

Die Krönung aus sportlicher Sicht waren unter Gwerders Fittichen vier Schweizer-Meister- und zwei Cupsiegertitel. «Mein Engagement beim LK Zug ist auch eine Herzenssache. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und meinem Staff. Wir wollen in dieser Meisterschaft ja noch etwas erreichen und bewegen.» Gwerder übernahm in diesen Tagen das Traineramt von Christoph Sahli, der von seiner Funktion entbunden wurde. Grund für die Trennung war ein inadäquates privates Kommunikationsverhalten im Rahmen seiner Tätigkeit.

Titelchancen sind intakt

Gwerders Ehrgeiz ist ungebrochen. Der aus dem Kanton Schwyz stammende Frauenhandball-Szenenkenner musste seine Ziele auch nicht gross kommentieren. Es versteht sich von allein, dass der LKZ als amtierender Meister und Cupsieger Titel holen will. Gwerder: «Wir müssen auf dem Platz eine Einheit sein, viel Leidenschaft zeigen, Siegeswille aufbringen und knallharte Deckungsarbeit leisten. Und dorthin gehen, wo es wehtut. Setzen wir das um, kommt es gut und wir schaffen unsere Vorhaben.»

Kantersieg gefeiert

Gwerders Engagement im SPL1 Team des LKZ ist dennoch bewundernswert. Als Primarlehrer in Muotathal, Trainer der Handball-Akademie-Frauen in Cham und Headcoach der Schweizer U20-Juniorinnen-Nationalmannschaft ist seine Zusage an den LKZ alles andere als selbstverständlich. Er atmet tief durch und sagt: «Zeit, die habe ich eigentlich gar nicht. Doch für den LKZ nehme ich mir Zeit. Das ist es mir wert.»

Und Gwerders Einstand glückte am Mittwochabend, am zweiten Spieltag der Finalrunde, gegen Yellow Winterthur mit einem eindrücklichen 37:25-Kantersieg. Der LKZ hat zum Spitzenduo Spono Eagles und Brühl (je 25 Punkte) aufgeschlossen und liegt nur noch einen Zähler hinter dem Duo zurück. Am Samstag (17 Uhr, Eulach 2 B) trifft der LKZ in der Finalrunde wiederum auf den gleichen Gegner, der mit 16 Punkten abgeschlagen den letzten Platz einnimmt, keine Titelchancen mehr hat, aber dennoch nicht unterschätzt werden darf.

Im Cup-Halbfinal treffen die Zugerinnen am Samstag, 26. März (17.30 Uhr, Kreuzbleiche), auswärts auf den Ligakonkurrenten Brühl.