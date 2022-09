Die Handballerinnen des LK Zug verlieren gegen Yellow Winterthur

Handball Sieben Tore Differenz: Die Zugerinnen kassieren eine überraschende Abfuhr zum Meisterschaftsauftakt Der LK Zug kehrt zum SPL1-Start mit einer 31:38-Niederlage aus Winterthur zurück. 04.09.2022, 18.30 Uhr

In der Schlussphase scheiterten die Angriffsbemühungen der Zugerinnen (in Blau: Norma Goldmann). Bild: Stefan Kaiser (Zug, 5. Februar 2022)

Die Zugerinnen sind mit einer Enttäuschung in die SPL1-Meisterschaft gestartet. Das Team von Trainer Damian Gwerder kassierte bei Yellow Winterthur eine 31:38-Niederlage. Es war also ein Auftakt, der gründlich missglückte.

Überragende Akteurinnen bei den Zürcherinnen waren Mina Vasic (14 Tore) und Aleksandra Abramovicz (12). Bei Zug waren Zora Litscher (8) und Norma Goldmann (6) die erfolgreichsten Werferinnen. Zur Pause (18:18) wie auch in der Folge – in der 53. Minute stand es 31:31 – war der Ausgang der Partie auf Messers Schneide. Die Zugerinnen hatten ihre Möglichkeiten, das Spiel in die richtige Bahn zu lenken.

Am Schluss gelang in der Offensive nichts mehr

Doch der LKZ war am gegnerischen Kreis nicht effizient, scheiterte immer wieder im Abschluss, was Yellow Winterthur ausnützte. Die Gastgeberinnen machten zwischen der 53. und 60. Minute aus einem 31:31-Remis eine komfortable 38:31-Führung und feierten einen nicht zuletzt in dieser Höhe überraschenden Sieg.

Die Zugerin Norma Goldmann sagte nach der Partie: «Wir sind nicht zufrieden, das ist klar. Unsere Defensivarbeit war nicht gut, zu fehlerhaft. 38 Gegentreffer sind kein gutes Zeugnis und die Niederlage die logische Folge, denn Spiele gewinnt man in der Abwehr.»

In der Schlussphase habe ihr Team zudem hektisch agiert.