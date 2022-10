Handballerinnen des LK Zug darben: Trainer Damian Gwerder erklärt

Handball «Unsere Situation ist nicht einfach»: Der LKZ-Trainer Damian Gwerder erklärt das schwache Abschneiden Die Zugerinnen sind vor der Nationalmannschaftspause Zweitletzter der SPL1-Meisterschaft. Daran seien auch die Verletzten schuld, meint der Trainer. Interview: Ernesto Piazza Jetzt kommentieren 20.10.2022, 19.00 Uhr

Damian Gwerder hatte bis anhin wenig zu lachen. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 10. September 2022)

Mit einem 22:22-Remis gegen Herzogenbuchsee am Mittwoch hat der LK Zug einen ersten Saisonteil abgeschlossen. Headcoach Damian Gwerder analysiert den bisherigen Verlauf. Er spricht über die Verletztenmisere, aber auch über das Verbesserungspotenzial.

Aktuell stehen Sie mit dem Team mit fünf Punkten aus sieben Partien auf dem 7. Platz der Tabelle. Wie sieht Ihr bisheriges Fazit aus?

Damian Gwerder: Meine Zwischenbilanz ist zwiespältig. Wir sind mit dem Gewinn des Supercups sehr gut gestartet. Dann spielten wir zum Auftakt der Meisterschaft gegen Yellow während 50 Minuten eine wirklich gute Partie, haben sie aber in den letzten 10 Minuten hergegeben. Beim Spiel gegen GC/Amicitia Zürich gibt es nichts zu beschönigen; das war unser bisher schlechtester Auftritt.

Die Partie der Zugerinnen (Mitte: Alessia Riner) gegen GC/Amicitia Zürich war laut Damian Gwerder der bisherige Tiefpunkt. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 10. September 2022)

Es gab viele Hochs und Tiefs und nur einen Sieg in sieben Spielen. Wo sehen Sie die Gründe für die fehlende Konstanz?

Es ist so: Es fehlt aktuell die Stabilität. Wir sind noch nicht gefestigt. Wir haben natürlich über die Situation gesprochen. Ich habe dem Team auch erklärt, was ich künftig wie will. Wir redeten auch über Fehlerkultur und wie wir damit umgehen.

Ihr Team ist in dieser Saison nochmals jünger aufgestellt. Zudem fehlen Ihnen wegen Verletzungen weiterhin wichtige Spielerinnen.

Stimmt. Und diese Ausfälle können wir nicht ohne weiteres kompensieren. Unsere Situation ist im Moment nicht einfach. Es fehlen Punkte und Erfolgserlebnisse. Und die Verletzten sind unserem Spiel ebenfalls nicht förderlich. So standen zeitweise sogar drei, vier junge Spielerinnen gleichzeitig auf dem Platz, die vorher kaum miteinander zusammengespielt hatten.

Sie sprechen die Verletzten an. Wie ist der Stand?

Emma Bächtiger fällt wegen ihres Kreuzbandrisses die ganze Saison aus. Joline Tschamper steht nach der in der Vorbereitung erlittenen Fussverletzung jetzt wieder im Kader. Ria Estermann, die wir mit ihrer Routine und Qualität unbedingt brauchen, verletzte sich im Trainingslager und ist erst seit kurzem zurück. Auch Leah Stutz hatte eine Fussverletzung, ist mittlerweile aber wieder dabei.

Joline Tschamper ist nach einer Verletzung zurück im Team. Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 25. Mai 2022)

Mit Celia Heinzer fehlt weiter die eigentliche Topskorerin. Wie sieht es bei ihr aus?

Celia hat – nachdem sie wieder etwas mehr trainieren konnte – aufgrund eines Kopftreffers eine kleine Hirnerschütterung erlitten und muss deswegen einige Tage pausieren. Wir hoffen, dass sie uns nach der Meisterschaftspause, also Anfang Dezember, wieder zur Verfügung steht.

Celia Heinzer fehlt dem LKZ vorn wie hinten. Bild: Roger Zbinden (Zug, April 2022)

Ein Glücksfall ist aber Jacqueline «Tschägi» Hasler-Petrig. Sie gibt dem Team bei ihrer temporären Rückkehr nicht nur Stabilität, sondern auch zusätzliche Qualität.

Wir sind sehr froh, dass uns «Tschägi» erneut hilft. Ihre Qualitäten sind nach wie vor unbestritten. Wobei ich aber auch klar sage: Man sieht, dass die jungen Spielerinnen über viel Potenzial verfügen. Sie sind einfach noch nicht so weit, dass sie in jedem Spiel ihr Rendement abliefern können.

Jacqueline Hasler-Petrig hat schon zum zweiten Mal ihren Rücktritt vom Rücktritt gegeben, um den Zugerinnen zu helfen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Gerade der Supercup hat jedoch gezeigt, was auch in dieser Saison möglich sein könnte.

Mit diesem Erfolg haben wir die Bestätigung geliefert, dass wir, wenn wir so auftreten, mit jedem Gegner auf Augenhöhe mitspielen können. Wenn wir aber nur einen Zentimeter nachlassen, reicht es nicht. So gesehen waren die ersten Spiele in dieser Saison auch ein «Lehrblätz».

Die Teams in der SPL1 sind viel näher zusammengerückt. Es dürfte in dieser Saison kaum sogenannt einfache Spiele geben.

Die Meisterschaft ist anscheinend tatsächlich so ausgeglichen wie lange nicht mehr. Und daher ist es gut für uns, dass eine Leah Stutz oder eine Ria Estermann noch eine Saison anhängen. Nur mit 18- oder 19-Jährigen kann man zwar eine Meisterschaft bestreiten, aber nicht, wenn man ganz vorne mitspielen will.

Ria Estermanns Routine ist unbezahlbar für die Zugerinnen. Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Teams wie Thun, Yellow oder GC/Ami haben bei den Ausländerinnen aufgerüstet. Brühl verfügt sowieso stets über ein gewisses Kontingent. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Das ist nicht unsere Philosophie. Für die Liga ist es aber gut, dass alles nah beieinander ist. Aktuell scheinen nur die Spono Eagles keine Probleme zu haben. Wie sich diese Konstellation allerdings auf die Weiterentwicklung der Schweizer Spielerinnen auswirkt, dass viele Ausländerinnen tragende Rollen in ihren Teams ausfüllen, wird sich weisen müssen.

Die aktuelle Situation ist für Sie und den LKZ eher ungewohnt. Wie kommen Sie damit klar?

Wir befinden uns zwar in einer ungemütlichen Situation, vom Verein her stehe ich aber nicht unter Druck. So etwas kann passieren und hat – wie erwähnt – auch Gründe. Ich will aber nicht nach Ausreden suchen und nicht jammern. Allerdings studiert man als Trainer in solchen Momenten sehr viel und ist weniger locker als gewöhnlich.

Der Trainer steht nach eigenem Bekunden seitens des Vereins noch nicht unter Druck. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 10. September 2022)

Wo sehen Sie vor allem Verbesserungspotenzial?

Wir müssen den Fokus auf uns richten, uns festigen, zur Leichtigkeit zurückfinden. Ein besonderes Augenmerk wollen auf die Deckung legen. Aber auch da: In der letzten Saison bildeten vorwiegend Celia Heinzer und Steffi Eugster den Innenblock. Jetzt sind es mit Sara Zaetta und Norma Goldmann eine 18- und eine 19-Jährige. Damit diese Automatismen wirklich greifen, braucht es Zeit. Umso mehr, da ich die beiden – weil sie ja in der Akademie des Verbands im Leistungszentrum OYM in Cham trainieren – nur einmal pro Woche zur Verfügung habe.

Die jungen Zugerinnen Norma Goldmann (in Blau, links) und Sara Zaetta wehren sich am eigenen Kreis nach Kräften. Stefan Kaiser (Zug, 14. September 2022)

Jetzt kommt eine einmonatige Meisterschaftspause. Wo setzen Sie in dieser Zeit die Prioritäten?

Alessia Riner und Leah Stutz sind mit der Nati an der EM. Neben der Deckung wollen wir auch an den Auslösungen feilen und die Prozesse verfeinern. Und wenn ich auf die Tabelle schaue, ist aktuell ab Rang zwei noch alles möglich.

