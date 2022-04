Handball Zehnter Sieg in Serie: Der LK Zug ist jetzt Topfavorit auf Meistertitel und Cupsieg Die Zugerinnen gewinnen auch den vierten Vergleich mit Brühl binnen 21 Tagen, diesmal mit 28:26. Es ist mittlerweile schwer vorstellbar, dass dieses Team ein Spiel verliert. Raphael Biermayr 09.04.2022, 20.57 Uhr

Zugs Leah Stutz (am Ball), beste Werferin der Partie, gegen Mirjam Ackermann. Bild: Marco Ellenberger (St. Gallen, 9. April 2022)

Zug wankte, fiel aber nicht. In einem hochklassigen Match gegen Brühl in St. Gallen zeigten die Zugerinnen, warum der Meistertitel nur über sie führen wird. Ein Beispiel gefällig? In der 55. Minute schloss Alessia Riner einen Gegenstoss mit einem Lattenschuss ab, ehe Ria Estermann mit der ihr eigenen Wucht nachsetzte und zum 26:24 traf.

Ria Estermann (Mitte) überzeugte einmal mehr durch grossen Einsatz. Bild: Marco Ellenberger (St. Gallen, 9. April 2022)

Nie aufstecken, also immer weiter an die Chance glauben: Das ist eine der Qualitäten, die den LKZ in den letzten Wochen auszeichnen. Ein anderes Beispiel dafür fand sich am Samstag nach 58:08 Minuten beim Stand von 27:25 für die Gäste. Nach einer Parade von Brühl-Goalie Schlachter reagierte Alessia Riner geistesgegenwärtig, rannte umgehend zurück und fing Schlachters weiten Pass auf Tomasini tatsächlich ab.

Überragende Torhüterinnen

Eine andere herausragende Zuger Qualität ist die Kaderbreite. Auf fast jeder Position können die Zugerinnen mehrere Kräfte einsetzen, die höchsten Ansprüchen genügen. Das trifft ganz besonders auf die Goalies zu. Die in der jüngeren Vergangenheit zur Stammtorhüterin aufgestiegene Desirée Ligue begann in St. Gallen. In der Schlussphase kam ihre Vorgängerin Jennifer Abt in die Partie und hielt beim Stand von 28:26 für ihr Team einen Siebenmeter – die Siegsicherung.

Acht Erfolge hat das Team mittlerweile in der Meisterschaft aneinandergereiht. Cupspiele eingeschlossen, sind es sogar deren zehn. Vier Siege davon errang der LKZ gegen den einstigen Angstgegner Brühl. In der Allzeitwertung dieser beiden Teams haben die Zugerinnen nun die Führung übernommen. Von 71 Aufeinandertreffen in der höchsten Liga gewannen sie 35, 34 Duelle gingen an Brüh, zwei endeten unentschieden. Auch beim Torverhältnis hat Zug die Nase vorn – 2025:1993.

Die Zugerinnen haben jede Menge Grund zu jubeln. Bild: Marco Ellenberger (St. Gallen, 9. April 2022)

Nationalteam mit drei Zugerinnen

Das 2000. Tor erzielte Leah Stutz, die mit letztlich neun Treffern beste Werferin der jüngsten Partie war. Bemerkenswert ist auch ihre Leistung vom Siebenmeterpunkt, Stutz verwertete wie zumeist alle Versuche, diesmal waren es sechs an der Zahl.

Trotz durchwegs starker Vorstellungen ist Stutz nicht Teil des Aufgebots für das EM-Qualifikation-Spiels des Nationalteams Ende April. Mit Emma Bächtiger, Alessia Riner und Stefanie Eugster sind drei Zugerinnen dafür nominiert worden. Die Kreisläuferin Eugster, die gegen Brühl als vierfache Torschützin sowie durch eine starke Deckungsleistung bestach, wird den LKZ zum Saisonende verlassen. Sie kehrt zu ihrem Heimatverein Herzogenbuchsee zurück.

Bis dahin winkt ihr die Chance, mit Zug erneut die Meisterschaft und den Cup zu gewinnen. In der aktuellen Form sind Eugster und Co. der Topfavorit auf beide Titel.