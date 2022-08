Handball Zora Litscher geht nach einem vielversprechenden Supercupspiel mit Selbstvertrauen in die Saison Die 20-jährige Schaffhauserin hat den Sprung in den SPL1-Kader des LK Zug geschafft. Sie will mit dem auf einigen Positionen veränderten Team um Titel mitspielen. Michael Wyss Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Zora Litscher nimmt ihre erste Saison im Kader des SPL1-Teams in Angriff. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. August 2022)

Zora Litscher kam bereits in der letzten Saison zu einigen Einsätzen im SPL1-Team des LK Zug, nun gehört sie fix zum Kader. Im siegreichen Supercupmatch gegen die Spono Eagles (28:24) fiel die 20-Jährige bereits als coole Penaltyschützin auf: Mit allen vier Versuchen war sie erfolgreich.

Die gebürtige Schaffhauserin Litscher, die kürzlich nach Cham zügelte, spielt beim LKZ im Rückraum Mitte, drei Jahre lang gehörte sie dem Nachwuchs respektive dem SPL2-Team an. «Es gefällt mir sehr gut in Zug. Dass ich den Sprung ins SPL1-Team schaffte, macht mich natürlich stolz», sagt sie.

Sie sieht Zug als Aussenseiter

Angesprochen auf die sportlichen Ziele meint Litscher:

«Wir wollen in der Meisterschaft und im Cup um die Titel mitspielen. Das wird natürlich nicht einfach, da wir mit vielen jungen Spielerinnen in die neue Meisterschaft starten werden.»

Die Zugerinnen seien jedoch ehrgeizig und siegeshungrig und «jederzeit für eine Überraschung gut».

Ein Vorteil könnte sein, dass der Rekordmeister Brühl wie auch Zugs Mitkonkurrent Spono Eagles klar in der Favoritenrolle seien, erklärt der Zuger Sportchef Peter Stutz: «Wir spielen diese Saison als einziges SPL1-Team ohne Ausländerinnen und haben unsere Abgänge mit Zuzügen aus dem eigenen Nachwuchs kompensiert.» Damit werde man der Vereinsphilosophie gerecht, den Erfolg möglichst mit selbst ausgebildeten Spielerinnen anzustreben.

Sie kam in der vergangenen Saison in vereinzelten Partien des Fanionteams zum Einsatz. Bild: Matthias Jurt (Zug, 10. März 2022)

Das Ausland ist ein Fernziel

Zora Litscher fällt in diese Kategorie. Die 20-Jährige, die in Zürich zunächst das Sport-KV und letztes Jahr die Berufsmatura absolvierte, wird diese Saison als Kauffrau arbeiten und 2023 ein Kommunikationsstudium in Angriff nehmen.

Präsidentenwechsel ist erfolgt Wie erwartet, ist Marc Schürmann zum Präsidenten des LKZ gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Michael Tremp an, der nach sechs Jahren zurückgetreten ist. An der kürzlich abgehaltenen Generalversammlung des Vereins wurden zudem folgende Änderungen im Vorstand bekannt gegeben: Roger Scherer (Finanzen und Vizepräsident), Christian Trachsel (Kommunikation/Medien) und Silvan Häfliger (Nachwuchsverantwortlicher) gehören dem Gremium neu an. Verabschiedet wurden Andrea Hager (Leiterin Marketing) und Sandra Meier (Finanzen). (bier)

Was den Sport anbelangt, hofft die Nachwuchsnationalspielerin auf eine Karriere im Ausland. «Das ist ein Fernziel. Ich will mich in der SPL1 etablieren und einen Platz in der Zuger Mannschaft erkämpfen», stellt sie klar. Das Wichtigste sei aber eine verletzungsfreie Saison.

Litscher weiss die Gesundheit zu schätzen, denn sie erlitt im Januar 2020 einen Kreuzbandriss. Sie erinnert sich:

«Das war keine schöne Zeit ohne Handball. Auch der Weg zurück war nicht einfach, es war ein langer Prozess.»

Litscher hat im Sport schon Sonnen- und Schattenseiten erlebt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 25. August 2022)

Litscher im Talent-Impact

Litscher gilt als grosses Talent ihres Jahrgangs und gehört dem Förderprogramm des LK Zug, dem Talent-Impact mit gezielten Trainingseinheiten im Leistungssportzentrum OYM in Cham, an. «Ich kann nebst meinen Trainingseinheiten beim LKZ zusätzlich auf einem hohen Level trainieren. Ausserdem werde ich persönlich und auf meine Bedürfnisse ausgerichtet betreut. Ich profitiere enorm in der Entwicklung», bewirbt sie dieses Programm.

Um Meisterschaftspunkte geht es für Zora Litscher und die Zugerinnen erstmals am 3. September in Winterthur (17 Uhr, Eulach 2B). Im Europacup trifft der LKZ auf den italienischen Vertreter HC Cassa Rurale Pontinia, rund 80 Kilometer südöstlich von Rom beheimatet. Die beiden Partien werden am Wochenende vom 15. und 16. Oktober in Italien ausgetragen.

LK Zug 2022/23. Tor: Jennifer Abt; Desirée Ligue; Dominique Huber. – Feld: Joline Tschamper, Leah Stutz, Celia Heinzer, Norma Goldmann, Ria Estermann, Alina Gwerder, Zora Litscher, Svenja Spieler, Emma Bächtiger (alle Rückraum); Svenja Steinmann, Alessia Riner, Kyra Gwerder, Louise Truchot, Mattea Käppeli (alle Flügel), Sarah Zaetta, Lynn Schürmann (beide Kreis). – Trainerstaff: Damian Gwerder (Trainer), Peter Stutz (Assistent/Sportchef), Tobias Scheuteri (Assistent), Daniel Perisa (Torhütertrainer), Jonas Müller (Athletiktrainer). – Zuzüge: Zaetta, Käppeli, Huber, Schürmann, Litscher (alle Nachwuchs) und Alina Gwerder (SPL2-Team). – Abgänge: Andreea Taivan (Rumänien), Stefanie Eugster (Herzogenbuchsee), Sibylle Scherer (Rücktritt).

SPL1. Modus: Die Qualifikation wird mit einer Hin- und Rückrunde (14 Partien) gespielt, die Finalrunde (10 Partien) erreichen neu die Top 6 (bisher Top 4), die Teams auf Rang 7 und 8 müssen in die Abstiegsrunde.

