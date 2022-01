Handball Zug gewinnt das Nervenspiel in St. Gallen Beim 36:34-Erfolg beweist der LKZ einen kühlen Kopf. Es ist ein wichtiges Zeichen an die Konkurrenz hinsichtlich der entscheidenden Wochen im Championat der SPL1. Raphael Biermayr 29.01.2022, 20.11 Uhr

Zugs Celia Heinzer (beim Wurf) hat in den nationalen Wettbewerben in der laufenden Saison schon über 100 Treffer erzielt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. Januar 2022)

18 Sekunden vor Schluss der Partie verlässt der Ball die Hand von Sibylle Scherer. Ein Wimpernschlag später ist die Entscheidung gefallen, denn er liegt zum 36. Mal an diesem Abend im Netz des LC Brühl.

Scherer liess bei diesem Wurf ihre ganze Routine spielen. Die Rekordtorschützin der höchsten Schweizer Liga (1653 Treffer) hielt dem Druck der beiden Gegenspielerinnen am Kreis genauso stand wie dem drohenden Abpfiff wegen Zeitspiels. Die Lücke zwischen der Hand von Goalie Schlachter und dem nahen Pfosten wirkte zudem nicht allzu gross.

Die seit kurzem 30-Jährige ist nach ihrer Meniskusoperation vom vergangenen Jahr zwar noch weit entfernt von ihrer Power von einst im Abschluss und setzt deshalb meistens ihre Mitspielerinnen in Szene. Im besagten Moment am Samstagabend bewies sie jedoch ihre Klasse als Vollstreckerin.

Goaliewechsel bringt etwas Sicherheit

Das 36:34 war gleichbedeutend mit dem sechsten Sieg der Zugerinnen in den letzten sieben Aufeinandertreffen dieser ewigen Spitzenteams der SPL1-Meisterschaft. Zur Pause führten sie etwas schmeichelhaft mit drei Toren Unterschied (20:17). Denn der erste Durchgang war enorm abwechslungsreich und die beiden Teams lagen in fast allen Statistiken nahezu gleichauf. Den Unterschied machte Désirée Ligue im LKZ-Tor. Sie kam in der 12. Minute für Jennifer Abt, die keinen einzigen der bis dahin elf Brühler Schüsse abwehren konnte. Ligue parierte zum Einstand einen Penalty und bis zur Pause jeden dritten Wurf auf ihr Tor.

Unter den acht erfolgreichen Werferinnen auf Zuger Seite in der ersten Halbzeit war auch Celia Heinzer. Sie erzielte mit dem 17. Tor für ihr Team wettbewerbsübergreifend bereits ihren 100. Saisontreffer auf nationalem Parkett. In St. Gallen waren es total deren neun. Nur eines weniger wies die kurz vor Saisonbeginn verpflichtete Flügelspielerin Andreea Taivan auf, so viel wie nie zuvor. Auch sie behielt in der hektischen Schlussphase die Nerven und leistete sich insgesamt nur einen Fehlschuss.

In der Tabelle liefern sich die drei Topteams Spono, Brühl (je 19 Punkte) und Zug (18) ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die ersten Plätze. Die St. Gallerinnen haben allerdings zwei Partien mehr ausgetragen als die beiden Konkurrenten.