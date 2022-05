Handball Zug ist wieder auf Meisterkurs Der LK Zug startet mit einem 33:32-Sieg in den Playoff-Final gegen die Spono Eagles. Ein Routinier leitete die Wende ein. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 14.05.2022, 22.09 Uhr

Handball Playoff-Finalspiel (Spiel 1) zwischen dem LK Zug und den Spono Eagles. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022)

Der Cupfinal ging bereits an den LK Zug, nach Penaltyschiessen bezwang er die Spono Eagles mit 37:36. Nun ist dem letztjährigen Doublegewinner auch der Auftakt in den Playoff-Final geglückt: Am Samstag siegten die Zugerinnen im ersten Spiel der Best-of-5-Serie gegen den Derbyrivalen aus Nottwil mit 33:32, womit sie auch in der Meisterschaft auf eine erfolgreiche Titelverteidigung zusteuern. Wieder war das Resultat knapp, wieder stellte der LKZ allerdings die bessere Auswahl.

Es scheint, als ob Zugs Titelexpress durch nichts aufzuhalten wäre. Fehlte vor einer Woche bereits Topskorerin Celia Heinzer verletzungsbedingt, erweiterte sich die Absenzenliste nun mit der kranken Joline Tschamper, die im Cupfinal eine massgebende Rolle eingenommen hatte. Für sie rückte eine Akteurin ins Rampenlicht, die schon zwei Mal vom Spitzensport zurückgetreten ist: Jacqueline Hasler-Petrig. Beim Cupsieg hatte sie als einzige Aktion den entscheidenden Penalty verwertet, diesmal betrat sie den Platz bereits in der 37. Minute, als dem LKZ die Felle davon zuschwimmen drohten.

Als wäre Hasler-Petrig nie weg gewesen

Handball Playoff-Finalspiel (Spiel 1) zwischen dem LK Zug und den Spono Eagles. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022) Spono Nr. 9 Alina Staehelin. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022) LK Trainer Damian Gwerder. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022) LK Nr. 17 Andreea Taivan. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022) Spono Trainer Urs Muehlethaler. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022) Die Ersatzbak der Spono Eagles. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022) LK Zug Nr. 24 Alessia Riner und Spono Nr. 1 Saraya Schaller. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022) Handball Playoff-Finalspiel (Spiel 1) zwischen dem LK Zug und den Spono Eagles. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022) Handball Playoff-Finalspiel (Spiel 1) zwischen dem LK Zug und den Spono Eagles. Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022)

Die Gäste aus Nottwil führten zu diesem Zeitpunkt mit 22:20, hatten den Fehlstart aus Halbzeit eins (12:17-Rückstand) dank der Umstellung auf eine 5:1-Deckung korrigiert. Auf alle Eventualitäten seien sie vorbereitet, sagte ihr Trainer Urs Mühlethaler, doch mit der 34-jährigen Rückraumspielerin kamen sie nicht zurecht. Zwar trainiert Hasler-Petrig aus Spass einmal pro Woche mit, seit über zwei Jahren hatte sie auf höchstem Niveau indes keinen Ernstkampf mehr bestritten. «Ich spiele Handball, seit ich fünf Jahre alt bin. Das verlernt man nicht mehr», erklärte sie.

Zwar gelang ihr nicht alles, mit Routine und Klasse brachte sie den stotternden Zuger Angriffsmotor aber wieder auf Touren. Sieben Minuten später hatte der LKZ das Skore wieder gedreht, lag mit 25:22 vorne. «Ich war erstaunt, als ich mich parat machen musste. Doch ich war parat», erzählte Hasler-Petrig und mit dem für sie typischen Schalk im Nacken fügte sie an: «Das Team hat es mir leicht gemacht. Einen solch motivierten Haufen habe ich noch nie gesehen.»

Den Spono Eagles flattern die Nerven

Geführt war der Mist allerdings noch nicht. Spono zeigte sich von der kämpferischen Seite, hatte mit der erst 20-jährigen Torhüterin Aline Strebel ebenfalls ein Ass im Ärmel und glich das Geschehen bis zur 50. Minute wieder aus (28:28). Doch immer dann, wenn das Momentum auf ihre Seite kippte, nahmen sich die Luzernerinnen mit zögerlichen oder hektischen Aktionen selbst aus dem Spiel. «Wir sind zu wenig cool, vielleicht wollen wir es zu gut machen», rätselte Captain Sabrina Amrein.

Spono Nr. 27 wird erfolgreich geblockt. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 14. Mai 2022)

Symptomatisch war die Szene rund 90 Sekunden vor Schluss. Anstatt im Gegenstoss den Rückstand auf ein Tor zu verkürzen, spielte Catherine Csebits den Ball in die Hände einer Kontrahentin. Nottwil fehlte jene Ruhe und Übersicht, welche die erfahrenen Spielerinnen Zugs gekonnt in die Waagschale warfen. Sibylle Scherer verwertete alle sieben Penaltys sicher, Ria Estermann spielte mit zehn Toren gar überragend. Aufgegeben hat sich Spono freilich noch nicht, in Spiel zwei am Mittwoch in Nottwil muss es sich aber vor allem in der Abwehr steigern, wenn es die Serie ausgleichen will.

LK Zug – Spono Eagles 33:32 (18:17) Sporthalle, 500 Zuschauer. – Schiedsrichter: Hennig und Meier. – Zeitstrafen: Je 2. Zug: Ligue (7 Paraden)/Abt (1); Taivan (1 Tor), Estermann (10), Stutz (5/2), Spieler, Riner (2), Eugster (2), Goldmann (2); Gwerder (1), Scherer (7/7), Bächtiger, Zaetta, Hasler-Petrig (3). – Spono: Schaller (3 Paraden)/Strebel (7)/Ort; Mia Emmenegger (5 Tore), Hodel (6/3), Zumstein (2), Stähelin (6), Sabrina Amrein (7), Boesen; Müller, Ana Emmenegger (2), Csebits (4). Bemerkung: Stutz wirft Penalty an die Latte (21./12:10).

