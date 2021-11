Häusliche Gewalt: So soll sie im Kanton Zug bekämpft werden

Prävention «Schau hin, nicht weg!»: So will der Kanton Zug häusliche Gewalt besser bekämpfen Der Kanton Zug schenkt dem Thema fortan mehr Aufmerksamkeit. Konkret soll mit neu erarbeiteten Massnahmen verhindert werden, dass Täter zu Wiederholungstätern werden. Stefanie Geske 24.11.2021, 18.34 Uhr

Ob eine lautstarke verbale Auseinandersetzung oder eine Ohrfeige innerhalb der eigenen vier Wände: Häusliche Gewalt hat vielfältige Ausprägungen – und hat in den vergangenen Jahren im Kanton Zug deutlich zugenommen. Die Zahlen haben sich derart verschlechtert, dass es dem Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger «den Deckel gelüpft hat», wie er an einer Medienkonferenz vom Mittwoch erzählt: Konkret mussten im Jahr 2018 die Einsatzkräfte der Zuger Polizei insgesamt 439 Mal ausrücken – also mehr als ein Einsatz pro Tag. Um häusliche Gewalt besser bekämpfen zu können, hat die Sicherheitsdirektion 2019 ein Projekt lanciert. Dessen Schlussbericht wurde am Mittwoch vorgestellt.