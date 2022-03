Leserbrief Heimat ist ein Gefühl Gedanken zur Welt 22.03.2022, 17.06 Uhr

Globalisierungsfreunde sollten sich fragen, ob die Aufhebung von Grenzen nicht das Bedürfnis nach Rückzugsorte und somit neu Grenzen fördert. Beim Begriff Heimat stellen sich verschiedene Fragen. Theoretisch ist es schwierig, Heimat mit einer Nation zu verbinden. Heimat ist das Ergebnis einer persönlichen Reise und meistens regional verwurzelt. Heimat hat viel mit Psychologie und Gefühl zu tun. Max Frisch stellte die Frage, ob man seine Heimat lieben muss, um sie Heimat nennen zu können.

Bis vor kurzem war das Wort Heimat ein Minenfeld und wer es benützte, der musste sich den Vorwurf gefallen lassen, ein Rechtsextremer zu sein. Mir scheint, in letzter Zeit hat sich dies etwas entspannt und selbst Deutsche reden wieder von Heimat. Das ist gut so, denn nicht jeder, der seine Heimat schätzt, ist ein Nationalist. Papst Franziskus soll gesagt haben: «Der Sehnsucht der Menschen nach Heimat, nach Geborgenheit und Überschaubarkeit Raum zu geben, ist eine Grundaufgabe jeder Politik.» Dem kann ich nur zustimmen und Politiker sollten wieder den Mut haben so zu handeln. Sie sollten sich nicht von lauten Gruppen beeinflussen lassen, die hinter jeder Ode an die Heimat einen Fremdenhassaufruf «alter weisser Männer» vermuten. Heimat wird erst politisch, wenn sie von der einen oder anderen Seite für manipulative Zwecke missbraucht wird. Es besteht ein enormes Interesse an Populärkultur und wer hier jedes Wort auf die Goldwaage legt, zerstört die Gesellschaft und spaltet sie zum Nachteil derjenigen, welche die politisch Korrekten schützen wollen.

Heimat stellt einen Schutzschild gegen eine zunehmend chaotischer werdende Welt dar. Lebensentwürfe werden unsicher, da sehnt man sich nach Ritual und Traditionen, das ist nicht per se schlecht.

Michel Ebinger, Rotkreuz