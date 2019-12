Heimeliger Heiligabend für jedermann Auch dieses Jahr findet die traditionelle Zuger Wiehnacht im Gasthaus Rathauskeller in Zug statt. Cornelia Bisch 16.12.2019, 19.30 Uhr

Graziella Christen Terrani und Stefan Meier laden an Heiligabend zur Zuger Wiehnacht in den Zuger «Rathauskeller». Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. Dezember 2018)

Seit bereits 35 Jahren bildet die Zuger Wiehnacht am Heiligabend in der Altstadt einen Treffpunkt für Menschen, die gemeinsam feiern wollen. Auch am kommenden 24. Dezember ist im Gasthaus Rathauskeller ab 19 Uhr die gemütlich hergerichtete Stube offen.