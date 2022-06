Sportclub Steinhausen organisiert heisses Jubiläumsfest

Vereine Heisses Jubiläumsfest Nicht nur wegen der tropischen Temperaturen, auch wegen der gebotenen Unterhaltung erlebten die Gäste beim Sportclub Steinhausen ein hitziges Festwochenende. 28.06.2022, 14.05 Uhr

Die «Mountain Crew» aus Österreich sorgte für Stimmung im Festzelt. Bild: PD

Kürzlich feierte der Sportclub Steinhausen mit einem Jahr Verspätung sein 50-Jahr-Jubiläumsfest. Die österreichische Profiband Mountain Crew und DJ-Tom-S heizten im Festzelt so richtig ein. Der Höhepunkt fand am zweiten Abend mit dem Auftritt der Zuger Band Stubete Gäng statt. Das bekannte Lied «Bänk i d’Luft» wurde von den Gästen sogleich umgesetzt. Die Stimmung war phänomenal. Auch kulinarisch ging einiges: Diverse Köstlichkeiten wurden im «Smoker» hergestellt und auf extra angefertigten Holzbrettern serviert.

Wir bedanken uns herzlich bei unserem Festpartner Zuger Kantonalbank, unseren Musiksponsoren Alfred Müller AG und Urs Drogerie/Apotheke sowie den zahlreichen Festsponsoren. Auch unseren vielen Helfenden sagen wir Danke für die grossartige Mithilfe. Ohne diese Unterstützungen wären wir nicht in der Lage gewesen, diesen Anlass durchzuführen. Auch den Gästen wird für ihren Besuch herzlich gedankt.

Für den Sportclub Steinhausen: Martin Arnold

