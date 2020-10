Herbstsammlung der Pro Senectute Zug: Der Fokus liegt auf dem Generationendialog Seniorinnen und Senioren sind für die Gesellschaft unverzichtbar. Pro Senectute fördert den Dialog zwischen den Generationen. Kostenlos ist das nicht. 08.10.2020, 11.55 Uhr

(haz) Seniorinnen und Senioren sind für die Gesellschaft unverzichtbar: Sie tragen in vieler Hinsicht zu einer funktionierenden Gesellschaft und zum eingespielten Miteinander von Jung und Alt bei. Sie sorgen für ihre Partner, sie unterstützen ihre Kinder und Enkel oder engagieren sich sehr oft in der Freiwilligenarbeit. Pro Senectute Kanton Zug setzt sich laut gemäss einer Medienmitteilung für einen funktionierenden Generationendialog ein und trägt mit vielen Dienstleistungen dazu bei, dass ein selbstbestimmtes Altern in Würde für alle möglich ist. Für diese Arbeit ist Pro Senectute auf Spenden angewiesen.

Senioren leisten einen erheblichen Beitrag

Die vergangenen, vom Coronavirus geprägten Monate haben vor Augen geführt, was eine starke Gesellschaft ausmacht: das Miteinander aller Generationen. So sind in schwierigen Zeiten gegenseitiges Verständnis, Wertschätzung und Solidarität wichtiger denn je. Den Generationendialog setzt Pro Senectute Kanton Zug in den Fokus der diesjährigen Herbstsammlung. Denn Seniorinnen und Senioren sind nicht nur Empfänger von Leistungen, die von der jüngeren Generation finanziert werden. Sie leisten ebenfalls einen erheblichen Beitrag zugunsten des funktionierenden Zusammenlebens – in Familien, unter Freunden, in Nachbarschaften, Gemeinden oder Vereinen.

Pro Senectute Kanton Zug setzt sich für den Generationendialog und für ein Alter in Würde ein. Doch dies ist nur dank Spenden aus der Bevölkerung machbar, die es ermöglichen, ältere Menschen und deren Angehörige im ganzen Kanton Zug zu beraten und flächendeckend mit Dienstleistungen und Kursen in ihrer Lebensgestaltung und Autonomie zu unterstützen. Pro Senectute Kanton Zug steht Seniorinnen und Senioren mit Rat und Tat zur Seite – ob in finanziellen Notlagen oder bei Fragen zur Vorsorge, Lebensgestaltung und Wohnsituation.

Hinweis: Weitere Informationen zu Pro Senectute Zug gibt es hier.