Herti Zug: Gericht hegt Sicherheitsbedenken bei Parkhaus

Hertizentrum Zuger Gericht hegt Sicherheitsbedenken bei geplantem Parkhaus Die vom Grossen Gemeinderat der Stadt festgelegte Tiefgaragen-Erschliessung beim Bebauungsplan über die Allmend- respektive die St. Johannesstrasse fällt durch. Marco Morosoli 11.08.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verwandeln sich Parlamentarier oder auch Bürger zu Planern, dann kommt dies nicht immer gut. Exemplarisch zeigt dies ein aktuelles Urteil des Zuger Verwaltungsgerichts. Die Korporation Zug rief diese Instanz an. Sie beantragte einen Passus im vom Grossen Gemeinderat der Stadt Zug im November 2018 einstimmig gefassten Bebauungsplan Hertizentrum zu streichen und neu zu formulieren.

Die im Bebauungsplan Hertizentrum vorgesehenen neuen Gebäude sind blau eingefärbt. Bild: Modell/PD

Die Korporation stört sich an der Platzierung der Ein- und Ausfahrt der geplanten Tiefgarage für Bewohner und Beschäftige auf dem Gelände, das dem Bebauungsplan Hertizentrum untersteht. Ursprünglich wäre die Allmendstrasse für die Ein- und Ausfahrten vorgesehen gewesen. Innerhalb des politischen Prozesses setzte sich letztlich und nach langer Diskussion das Verkehrsregime durch, das die Einfahrt an der St. Johannesstrasse vorsieht. Die Ausfahrt der Tiefgarage sollte bei der gemeinderätlichen Lösung in die Allmendstrasse einmünden.

Alles anzeigen

Diese Aufsplittung, so zeigen es Unterlagen, befanden die Stadtzuger Gemeinderäte nach langer Diskussion für gut. Dies geschah mit dem Hintergrund, dadurch einen Kompromiss zwischen verschiedenen Interessengruppen herbeizuführen.

Die Politik greift in die Planung ein

Der Regierungsrat, die erste Instanz für solche Rechtsfragen, sah keinen Grund den Entscheid des Grossen Gemeinderats der Stadt Zug umzustossen. Die involvierten Interessen seien gegeneinander abgewogen worden. Auch Verkehrsplaner hätten die gewählten Ein- und Ausfahrten der Tiefgarage als «zweckmässig» beurteilt. Dies schreibt das Verwaltungsgericht Zug in seiner Darstellung des Sachverhalts.

Das Gremium arbeitete sich dann Schritt für Schritt durch den Entscheid des Regierungsrats und die Einwände der Korporation. Der Regierungsrat punktet hierbei wacker weiter, weil das Verwaltungsgericht die Vorbringungen der Beschwerdeführerin Mal für Mal nicht als stichhaltig erachtet. Ferner stellt das Verwaltungsgericht fest: «Es kann dem Regierungsrat nicht vorgeworfen werden, er habe nicht erkannt beziehungsweise nicht berücksichtigt, dass es sich beim Entscheid des GGR um einen politischen Kompromiss, nicht aber um die in der Raumplanung erforderliche sachliche raumplanerische Interessenabwägung gehandelt habe.» Diese Interessenabwägung sei frei von politischen Erwägungen gar nicht möglich.

Die Tiefgaragenausfahrt verlangt vom Lenker viel Kopfakrobatik

Im gewählten Projektablauf für den Bebauungsplan Hertizentrum vermögen die Verwaltungsrichter denn auch keinen Makel finden. Der Hammerschlag kommt jedoch, als das Gremium zum Thema Verkehrssicherheit kommt. Eine Gutachterin habe sich dahingehend geäussert, dass die von den politischen Gremien gewählte Variante eine «unnötige Unfallgefahr schafft», der nur mit einem unverhältnismässig grossen Aufwand zu beheben sei. Dies, da die Einfahrt in die Allmendstrasse schleichend erfolge, die Autos sich von der Ausfahrt von rechts kommend in die Allmendstrasse einfädelten. Das zwinge die Autolenker, ihren Kopf unnatürlich – mehr als 90 Prozent – nach hinten zu drehen, um Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer auf der Allmendstrasse frühzeitig erkennen.

Die Verwaltungsrichter lassen dann keinen Zweifel daran, dass ihnen die Verkehrssicherheit ein hohes Gut ist. In der Beurteilung der Vor- und Nachteile der politisch gewollten Variante der Zu- und Abfahrten der Tiefgarage kommt das Verwaltungsgericht zu einer niederschmetternden Erkenntnis. Die getrennten Ein- beziehungsweise Ausfahrten hätten fünf Nachteile jedoch nur zwei Punkte, die für diese Lösung spräche. Diese seien zudem «nicht besonders gewichtig». Die Vorteile der vom GGR gewählten Variante seien: weniger Autos auf der St. Johannesstrasse und der Blendschutz für Mehrfamilienhäuser an der vorerwähnten. Als Nachteile erwähnen die Richter die Verschlechterung der Verkehrssicherheit, mehr Verlust von Platanen, mehr Bodenversiegelung, höhere Baukosten und der Wegfall von Parkplätzen.

In Sachen Sicherheit spricht das Gericht Klartext: Die Unfallgefahr sei nur mit einem unverhältnismässig grossen Aufwand zu eliminieren. Dies treffe vor allem im Bezug auf die Sicherheit der Zweiradfahrer zu.

Der Zuger Regierungsrat hat es verpasst, die Reissleine zu ziehen

Die Verwaltungsrichter stellen fest, dass der Regierungsrat die politisch gewollte und festgesetzte Variante für die Zu- und Abfahrten der Tiefgarage im Gebiet Hertizentrum hätte korrigieren müssen, da sie derart erheblich abfällt, dass die Wahl des GGR zu korrigieren gewesen wäre. Dadurch hat er, so das Gremium, «Recht verletzt», in dem er sich bei der Beurteilung der Vor- und Nachteile der beiden Varianten «zu stark zurückgehalten» hat. Die Folge: Die Ein- wie auch die Ausfahrt bei der geplanten Tiefgarage in Zug haben über die St. Johannesstrasse zu erfolgen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig.

Das ungekürzte Urteil (V 2020 28) finden Sie auf der Website des Verwaltungsgerichts.