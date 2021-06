Leserbrief Heuchlerisches Geschrei Zur Diskussion über die neuen Kampfjets 24.06.2021, 15.51 Uhr

Die Initiativen-Drohkulisse der vereinigten Linken gegen Amherds Antrag an den Bundesrat für die Anschaffung von amerikanischen F-35 ist heuchlerisch. Erstens und allen voran die GSOA ist die Linke ohnehin für die Abschaffung der Armee. Sollte die Initiative erfolgreich sein, begänne einfach der Kampf gegen einen europäischen Jet. Die GSOA würde sich getreu ihrem Abschaffungscredo ja auch selbst gegen Jets aus inländischer Produktion wehren.

Im Übrigen entbehrt der Kampf gegen US-Flugzeuge jeglichen geschichtlichen Kenntnissen und strategischem Denken. Fakt ist, dass es seit Jahrhunderten noch nie eine eigenständige stabile europäische Sicherheitsarchitektur gegeben hat. Europa hat sich bei allen kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Kontinent immer selbst bekriegt. Sogar im Ex-Jugoslawien-Krieg kamen die alten Feindeslinien immer noch deutlich zum Ausdruck: Frankreich für die Serben, Deutschland für die anderen. Es bedurfte eines amerikanischen Machtworts, um das aus historischen Gründen divergierende Europa zur Raison zu bringen. Das in Dayton ausgehandelte Abkommen lässt grüssen.

Ich staune, dass der in Zug ja nicht unbekannte Chefhistoriker der GSOA diese Fakten einfach beiseite wischt. Weshalb um Gottes willen sollen wir also nicht das geeignetste, sondern das Flugzeug einer traditionellen innereuropäischen Kriegspartei kaufen? Technische Abhängigkeiten gibt es so oder so.

Ulrich Bollmann, Zug