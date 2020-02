In Baar sucht Paula Paparazzi die Frösche Am Güdelmontag begeisterten die Baarer Schulklassen am Kinderumzug der Räbefasnacht zahlreiche Besucher. Vanessa Varisco 24.02.2020, 20.01 Uhr

Ein Zwergenaufmarsch mitten im Dorf. Bild: Christian H. Hildebrand, Zuger Zeitung (Baar, 24. Februar 2020)

«In Baar ist es am schönsten», findet Melanija Bonifer (14), darauf angesprochen, wo ihr das fasnächtliche Treiben am besten gefalle. «Auf jeden Fall», pflichtet ihre Schwester Alyssa (12) bei. Die beiden sind zwei von vielen Fasnachtsbegeisterten, die am Montagnachmittag den traditionellen Baarer Kinderumzug besuchen. Bei frühlingshaften Temperaturen und blauem Himmel marschieren Dutzende Klassen durchs Dorf. «Wir kommen jedes Jahr wieder und sind auch zu Primarschulzeiten schon selber mitgelaufen», erinnern sich die Baarerinnen. Die Kostüme seien immer wieder ein echter Hingucker.