Leserbrief Hier wurden Mittelstürmer zu Bremsklötzen «Rat traktandiert Energiegesetz ab», Ausgabe vom 2. Juli 14.07.2021, 13.21 Uhr

Am 1. Juli geschah im Zuger Kantonsrat etwas Erstaunliches: Die Mitte, die SP und die ALG stimmten dafür, das neue Zuger Energiegesetz in eine Warteschlaufe zu schicken und die Beratung darüber von der Traktandenliste zu streichen. Dies, nachdem eine Kommission, in der diese drei Parteien die Mehrheit hatten, in drei ganztägigen Sitzungen mit über 200 Seiten Protokoll das Energiegesetz auf ihre Art und Weise gestaltet hat.