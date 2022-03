Hilfe für Ukraine Zuger Familien bieten Flüchtenden ein Dach über dem Kopf Der Krieg in der Ukraine macht hierzulande betroffen. Auch im Kanton Zug möchten viele irgendwie helfen, und das ist möglich. So haben sich hier bereits über 120 Haushalte gemeldet, die Flüchtenden ein Obdach bieten wollen. Zoe Gwerder Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Die Militäroffensive Russlands treibt die Menschen in der Ukraine auf die Flucht. Auch in der Schweiz werden Flüchtlinge erwartet. Die Bewegung Campax hat inzwischen eine Plattform aufgebaut, über welche Schweizerinnen und Schweizer Betten und Wohnungen für Flüchtende anbieten können. Gemäss der Organisation haben sich schweizweit bisher rund 10'000 Haushalte gemeldet. Über 120 von diesen befinden sich auf Zuger Boden. Sie bieten fast 310 Betten an.

Zu ihnen gehört auch das Ehepaar Dahinden-Kleeb in der Stadt Zug. Pianistin Hildegard Kleeb und ihr Mann wohnen zwar lediglich in einer Dreizimmerwohnung. «Viel Platz haben wir nicht.» Und trotzdem haben sie eines ihrer drei Zimmer ausgeschrieben – für eine Frau oder eine Frau mit Kind.

Hildegard Kleeb ist eine von mehreren Personen, die Flüchtlinge aus der Ukraine in ihrer Wohnung aufnehmen wollen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 3. März 2022)

Ihre erwachsene Tochter habe ihr den Link geschickt. «Wir sind für alle Menschen offen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten – sei dies nun aus der Ukraine, aus Syrien, dem Iran, aus Afghanistan oder afrikanischen Ländern.» Die Zugerin erzählt, dass sie immer wieder Menschen, die durch ihre Flucht nun in der Schweiz leben, in ihr Haus in den Bergen einlade und dass daraus Begegnungen und Freundschaften entstünden, welche sie nicht missen möchte.

Viel Ungewisses und traurige Geschichten

Mit dem nun angebotenen Zimmer gehe es ihnen darum, dem Krieg eine gewisse Energie entgegenzusetzen. «Viele Konflikte auf der Welt haben mit Dingen zu tun, von denen wir hier im Kanton Zug direkt profitieren.» Kleeb meint hier insbesondere Rohstoffhändler – aktuell die Öl-Konzerne –, welche dem Kanton gutes Geld bringen.

«Es ist das wenigste, was wir tun können, aus diesem Privileg heraus zu teilen.»

Doch auch für sie ist es neu, ihre kleine Wohnung möglicherweise bald mit einer fremden Person zu teilen – quasi eine Wohngemeinschaft zu bilden. «Ich habe keine Ahnung, wie wir uns verstehen werden.» Dies sei auch der Grund, weshalb sie das Zimmer erst einmal zeitlich begrenzt ausgeschrieben hätten.

Eines ist für Hildegard Kleeb jedoch heute bereits klar: «Die Menschen aus der Ukraine werden eine grosse Trauer mitbringen.» Dies kenne sie von ihren syrischen Bekanntschaften. «Mit jeder neuen Person erfährt man eine neue, sehr traurige Geschichte. Wenn man dann zusammen Momente der Freude und der Hoffnung erleben kann, ist dies ein Geschenk.»

Freies Obergeschoss, aber mit unklarer Entwicklung

Auch in Unterägeri hat sich ein Ehepaar für die Aufnahme von Flüchtenden aus der Ukraine entschieden. Petra Coenen und ihr Mann bieten zwei Zimmer mit Dusche und WC für Menschen aus der Ukraine an. «Unsere Kinder sind im Dezember ausgezogen, und der obere Stock steht nun leer», erklärt Petra Coenen. Sie seien «Sozialgummis». Er arbeitet in der Krankenpflege, sie in der Psychiatrie. «Mit unseren leeren Zimmern und der aktuellen Lage in der Ukraine wollen wir helfen.»

Coenen hat selber Erfahrung mit der Flüchtlingsthematik. Sie habe schon einmal einen Volontäreinsatz in einem Flüchtlingslager geleistet, berichtet sie. Auch hätten sie schon Geflohene für Weihnachten eingeladen. Entsprechend hat sie auch eine Ahnung, in welchen Bereichen die Herausforderungen liegen werden. «Die Verständigung wird wohl nicht einfach sein. Doch es ist wichtig, dass wir gewisse Sachen miteinander vereinbaren können.» Denn ihr Angebot sei eines zum gemeinsamen Wohnen. «Vielleicht werden wir einmal pro Woche zusammen essen, und sie können auch sicher unser Wohnzimmer nutzen.»

Allerdings hängt ihr Angebot derzeit etwas in der Schwebe. Denn auf die Idee, die Zimmer anzubieten, sei sie gekommen, als sie für sich und ihren Mann auf Wohnungssuche gewesen sei. «Nach dem Auszug unserer Kinder wollen wir eigentlich eine kleinere Bleibe.» Entsprechend gelte das Angebot nun eben nur so lange, bis sie etwas Kleineres gefunden hätten. «Nun müssen wir schauen, wie es sich entwickelt, und ob sich jemand auf diese Unsicherheit einlassen will.»

Private Unterkünfte dank Schengen-Raum

Personen, die Flüchtenden eine Unterkunft anbieten wollen, können sich in einer Liste der Organisation Campax eintragen. Wie das Schweizer Staatssekretariat für Migration (SEM) gegenüber der Pendlerzeitung «20 Minuten» Auskunft gab, ist die private Unterbringung im Falle von Personen aus der Ukraine möglich, weil sich diese mit einem biometrischen Pass auch ohne Visum bis zu 90 Tage im Schengen-Raum aufhalten dürfen.

