Der Zugersee-Bomber: gross gefeiert, still verschrottet

Serie «Hingeschaut» Ein Aargauer liess 1952 einen US-Bomber aus dem Zugersee heben Martin Schaffner aus Suhr baute nach dem Zweiten Weltkrieg eine Garagenkette auf. In einem Magazin sah Schaffner das Bild einer Garage, auf deren Dach ein Flugzeug thronte. So etwas wollte er auch. Oskar Rickenbacher/Marco Morosoli 27.08.2022, 05.00 Uhr

Die Boeing B-17G kurz nach der Bergung aus dem Zugersee im Jahr 1952. Der Fotostandort ist heute Bestandteil des Zuger Bootshafens zwischen dem Vereinshaus des Seeclubs Zug und dem heutigen Hafenrestaurant. Bild: zugersee-bomber.ch/Hansjürg Grau.

Der Name «Bomber-Schaffner» war in den 1950er- und den 1960er-Jahren im Zugerland vielen geläufig. Der Grund für diese Bekanntheit war die spektakuläre Hebung eines viermotorigen US-Bombers aus dem Zugersee. Das Flugzeug hatte am 16. März 1944 notwassern müssen und war danach im See versunken. Von den neun Besatzungsmitgliedern überlebten deren acht den Absturz. Dann blieb es längere Zeit ruhig um den US-Flieger mit dem Namen «Lonesom Polecat» (Einsames Stinktier).

Ein entsprechendes Emblem hätte eigentlich auf dem Flieger aufgemalt werden müssen. Doch dafür reichte die Zeit nicht mehr aus. Die fabrikneue Boeing B-17G musste gleich auf Feindflug. Es sollte ihr erster und letzter Einsatz sein.

Hier kommt der «Bomber-Schaffner» ins Spiel. Der Aargauer machte sich nach dem Krieg einen Namen, weil er an seinen fünf Tankstellen und Garagen Benzin billiger als seine Marktpartner verkaufte. Sein Geschäft blühte. In dieser Zeit kam dem erfolgreichen Geschäftsmann eine Zeitschrift in die Hände. Auf einer Fotografie sah der gebürtige Aargauer ein kleineres Propellerflugzeug.

Schaffner recherchiert in Deutschland

Er setzte sich in den Kopf, dass er etwas in dieser Art auch bei sich haben wollte. Doch woher ein solches Flugzeug hernehmen? Schaffner fragte herum. Ohne Erfolg. Er fuhr nach Frankfurt am Main, um auf der dortigen US-Air-Force-Basis sein Glück zu versuchen. Er erfuhr von den Amerikanern, dass US-Bomber in Schweizer Seen zu bergen seien.

Mit diesen Informationen im Gepäck fand Martin Schaffner dann heraus, dass auf dem Grund des Zugersees ein Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg liegt. Die Bergungsaktion gestaltete sich als sehr schwierig. Es musste ein Taucher her, welcher das Wrack der «Fliegenden Festung» orten und dann bei der Bergung mithelfen konnte.

Insgesamt brauchte Martin Schaffner zwei Jahre für alle notwendigen Vorbereitungen. Dazu gehörte unter anderem das Bereitstellen eines Flosses mit zwei Kammern und einer Leiter, die 45 Meter lang war. Diese nutzte der Taucher, um zum gesunkenen viermotorigen Bomber hinabzusteigen.

Der viermotorige US-Bomber versinkt nach der Notwasserung am 16. März 1944 sehr schnell im Zugersee. Es stehen viele Schaulustige am Ufer des Zugersees in der Nähe der Katastrophenbucht. Quelle: Zugersee-bomber.ch/Hansjürg Grau.

Auf dem Floss waren rund 30 Personen damit beschäftigt, das Flugzeug zu bergen. Acht Mann bedienten die Luftpumpe. Der eingesetzte Taucher bemerkte dann, dass der Bug des grossen Flugzeugs im Seegrund steckte. Nachdem alle Probleme gelöst waren, konnte die Boeing 17G am 25. August 1952 aus dem Wasser gezogen werden.

10'000 Zugerinnen und Zuger kamen

Den US-Bomber liess Martin Schaffner wieder instand stellen. Die «Fliegende Festung» war jetzt der Hingucker am Zuger Seeufer. Am ersten Tag der Ausstellung kamen – so berichten es Chronisten – trotz strömenden Regens rund 10'000 Schaulustige aufs Gelände zwischen dem heutigen Hafenrestaurant und dem Vereinshaus des Seeclubs Zug. Der Bomber war 22 Meter lang und hatte eine Flügelspannweite von 31,62 Metern.

In diesem Bereich war der Bomber damals ausgestellt. Bild: Christian Herbert Hildebrand (Zug, 26. August 2022)

Der Aargauer Garagist hatte sehr viel Geld in dieses Unternehmen gesteckt und verlangte für den Eintritt aufs Ausstellungsgelände 1.10 Franken. Die Parkgebühr für ein Velo betrug 50 Rappen obendrauf.

Mit dem in Zug gesammelten Wissen zog der «Bomber-Schaffner» weitere Flugzeuge aus verschiedenen Schweizer Seen. Darunter auch die beiden P16-Prototypen aus dem Bodensee. Es handelte sich dabei um eine Schweizer Eigenentwicklung. Nach dem Verlust der beiden Flugzeuge stoppten die Verantwortlichen das Projekt eines Jets «Made in Switzerland».

Nach der Zuger Ausstellung war der spezielle Flieger noch an zahlreichen anderen Orten in der Schweiz zu sehen. Zu guter Letzt landete er in Suhr auf dem Gelände von Martin Schaffner. Nach dessen Tod verkauften es seine Nachkommen in die Ostschweiz. Letzte Station war St.Moritz. Dort blieb der viermotorige Flieger bis 1972. In diesem Jahr liessen die Eigentürmer den US-Bomber verschrotten.

So bleiben der Nachwelt nur die vielen Geschichten, die sich um die Boeing B17G ranken. Nachzulesen sind diese auf www.zugersee-bomber.ch. Eine Ausstellung zum US-Bomber ist am 10. September 2022 von 10 bis 16 Uhr im Zuger Depot Technikgeschichte in Neuheim zu sehen.

