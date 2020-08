Hinweis der Zuger Polizei: Keine Flussfahrt ohne Kontaktdaten und Rettungswesten Sich mit dem Schlauchboot oder auf einem Flamingo auf der Reuss treiben zu lassen, ist im Trend. Damit der Ausflug aber nicht ins Wasser fällt, sind die geltenden Sicherheitsvorschriften einzuhalten. 07.08.2020, 14.08 Uhr

(mua) Das schöne Wetter lockt am Sommerabend und Wochenende zahlreiche Personen aufs Wasser. Sich mit dem Schlauchboot oder auf einem Flamingo die Reuss hinuntertreiben zu lassen, ist aktuell sehr beliebt. So schön und angenehm eine solche Fahrt auch ist, birgt sie auch Gefahren, heisst es in einer Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden.