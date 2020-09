Leserbrief Historiker sollen ihre Aufgaben erfüllen und nicht politisieren Zur Kontroverse um die Biografie über alt Bundesrat Philipp Etter 24.09.2020, 15.42 Uhr

Die unberechtigten Vorwürfe gegen Thomas Zauggs Etter-Biografie hat alt Ständerat Andreas Iten kompetent in der Luft zerrissen. Dem ist nichts beizufügen, aber es gibt doch noch einiges zu sagen über die Historiker, und vor allem eine klare Entgegnung in Bezug auf die Zuger Steuerpolitik zu platzieren.

Etter war Erziehungs- und Militärdirektor (von 1923 bis zu seiner Wahl in den Bundesrat 1934) und begegnete der Spezialbesteuerung der anderen Kantone (Zug musste nachziehen) mit viel Skepsis, wie sich in Thomas Zauggs Biografie über Philipp Etter nachlesen lässt.

Das ist für mich jedoch ein Detail. Viel wichtiger ist es mir, ein paar Gedanken über die Historiker der letzten Jahrzehnte zu verlieren. Natürlich kann man heute nicht mehr so über unsere Geschichte schreiben, wie es Peter Dürrenmatt 1963 in seinem zweibändige Standardwerk «Schweizer Geschichte» getan hat – so kritiklos geht es nicht mehr. Für den Nichtfachmann, wie ich einer bin, sind wissenschaftliche Werke wie das zweibändige Handbuch der Schweizer Geschichte (1970) höchstens zu Nachschlagen bestimmter Sequenzen sinnvoll. Das Gleiche gilt für die Neutralitätsgeschichte von Edgar Bonjour. Ich habe diese Werke alle schon benützt, aber natürlich nicht im Ganzen gelesen.

Was mich stört, ist, dass moderne Historiker dazu übergegangen sind, in ihr Werk ihre eigene Ideologie einzupacken und so die Grenzen zwischen Meinung und Wissenschaft zu verwischen. Von Jo Lang bin ich mir das seit eh und je gewöhnt, und dass der Bergier-Bericht nicht neutral ist, liegt in der Natur der Sache und der damaligen Überempfindlichkeit.

Trotzdem wäre mehr Distanz auch dem Bergier-Bericht wohl angestanden. Aber wenn ich in modernen Schweizer Geschichtsbüchern blättere, graust es mir, wie linksverbrämt die Geschichte der Schweiz dargestellt wird. Mich dünkt, ich lese eher ein politisches Manifest als ein Geschichtsbuch. Politisieren ist Aufgabe der Politiker und nicht der Verfasser von historischen Werken. Der geneigte Leser kann sich selber Gedanken machen. So war ich echt überrascht, dass die ganze Diskussion um den Einfluss von Konzernen nichts Neues ist, sondern bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein heiss diskutiertes Thema war. Aber es genügt mir, hierüber informiert zu werden. Was der Historiker hierzu für eine Meinung hat, kann er privat äussern, aber nicht in einem Schulbuch oder Sachbuch.

Michel Ebinger, Rotkreuz