Kanton Zug 36 Grad und noch heisser: Wer profitierte von der Hitzeperiode? Die Hitzewelle der vergangenen Wochen sorgt auch im Kanton Zug für hohe Temperaturen und Trockenheit. Für einzelne Akteure kommt dies sehr gelegen. Caila Schilling Jetzt kommentieren 17.08.2022, 17.00 Uhr

Die Höllgrotten Baar sind im Sommer angenehm kühl. Stefan Kaiser (Baar, 17. August 2022)

Eine Abkühlung im See, ein Spaziergang im schattigen Wald oder lieber Zuflucht in der kühlen Höllgrotte suchen? Wer unter der Hitze leidet, findet vielerlei Möglichkeiten, um dieser zu entfliehen. Doch die Flucht wurde nicht von jedem ergriffen, denn einzelne Akteure können einen grossen Vorteil daraus ziehen.

Die warmen Temperaturen ziehen viele negative Aspekte wie starke Gewässererwärmung oder Ertragsverluste mit sich. Einzelnen Profiteuren kommt die Hitze diesen Sommer jedoch sehr gelegen: Von diesen werden vier vorgestellt.

Beliebte Abkühlungen

Bei solchen hohen Temperaturen wie in diesem Sommer wurde eine Abkühlung im See vom Zuger Volk sehr begrüsst. Die Zuger Badis konnten von den zahlreichen Besucherzahlen profitieren, so auch das Strandbad Zug. Obwohl die Temperaturen des Zugersees jeweils bei warmen 24–25 Grad lagen, empfanden die Badigänger dies als angenehme Erfrischung.

Jérôme Gild, Betriebsleiter des Strandbad Zug, sieht eine ganz klare Steigerung der Gästezahlen gegenüber letztem Sommer, welcher aufgrund des vielen Hagels und allgemein vieler Niederschläge nicht erfolgreich war.

Das Strandbad Zug am Zugersee konnte viele Besucher begrüssen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. August 2022)

Von der Hitzeperiode profitierte auch die Höllgrotten Baar, denn bei heissen Temperaturen steigen ihre Besucherzahlen laut Heini Schmid, Geschäftsführer der Höllgrotten, bis zu 20 Prozent. Generell schreibt die Höllgrotte bei Hitzesommern ihre besten Zahlen, so auch in diesem Jahr. «Mit einer konstanten Temperatur von elf Grad empfinden die Besucherinnen und Besucher die Höllgrotte bei kaltem Wetter als angenehm warm und bei hohen Temperaturen als angenehm kühl», so Schmid.

Ein Sommer für Zwetschgen

Als weiterer Profiteur der Hitze gilt unter anderem eine Frucht, welche diesen Sommer zahlreich konsumiert wurde: Zwetschgen. Sie konnten reichlich geerntet werden und sind dazu in der Lage, auch bei trockenem Wetter das von ihnen benötigte Wasser zu finden.

Zwetschgen gibt es diesen Sommer viele. Bild: Maria Schmid (Zug, 18. Juli 2018)

Ueli Staub vom Zuger Bauernverband erzählt: «Die zahlreichen Sonnenstunden unterstützten die Zuckereinlagerung der Zwetschgen. Das führt dazu, dass auch weniger süsse Sorten sowie wilde Zwetschgen sehr aromatisch schmecken.» Dazu kam, dass der Frühling sehr gut zur Befruchtung gewesen sei, was zu den bemerkbar voll behangenen Bäumen führte.

Laut Staub konnten zudem auch andere Kulturen, welche bereits im Juli geerntet wurden, auch noch von der Hitze profitieren. Darunter beispielsweise Getreide, Raps und Beeren.

Wachstum neuer Baumarten

Die Hitze hat auch Einfluss auf unsere Wälder. Laut Martin Ziegler, Amtsleiter für Wald und Wild Zug, können Extremereignisse wie langanhaltende Trockenheit zum Verlust einzelner Baumarten führen. Durch das Eingehen dieser Bäume entstehen Lücken, in welchen dann andere, besser an die neuen Verhältnisse angepasste Baumarten nachwachsen können. Sie profitieren sozusagen vom Absterben der anderen Bäume. Es handelt sich dabei um Arten wie Mehlbeeren oder Waldföhren, die einen geringeren Bedarf an Nährstoffen und Wasser haben.

Durch die hohen Temperaturen gehen die einen Baumarten verloren und andere finden Platz zum wachsen. Bild: Stefan Kaiser (Menzingen, 22. Dezember 2020)

Die Natur passe sich laut Ziegler den neuen Gegebenheiten an und einheimische Arten mit bescheidenen Bedürfnissen nutzen die dann freigewordenen Standorte. Kurz erklärt verdrängen die dominanten Pflanzenarten die konkurrenzschwachen, die häufig auch trockenresistenter sind. Martin Ziegler erzählt:

«Trockenperioden kehren die Spiesse um: Die dominanten Arten leiden unter der Trockenheit. Ihre Dominanz nimmt zu Gunsten von trockenheitsresistenteren Arten ab.»

In den folgenden Tagen kühlen die Temperaturen wieder leicht ab und es folgen Niederschläge und einzelne Gewitter. Die Hitzewelle scheint somit langsam ihr Ende zu finden.

