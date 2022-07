Abkühlung ohne Wasser? Hier werden Sie im Kanton Zug fündig

Hitzewelle Mittelalterliche Mauern und tropfende Höhlen: Sieben Tipps, wie Sie im Kanton Zug der Hitze entkommen Baden waren Sie schon, oder Sie mögen sich nicht zwischen all die Badibesucher an den See quetschen? Wir haben die besten Ideen zum Abkühlen gesammelt, die kein Wasser brauchen. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 19.07.2022, 13.41 Uhr

Kennen Sie noch den Unterschied zwischen Stalaktiten, Stalagmiten und Stalagnaten? Höchste Zeit, dieses Wissen wieder einmal aufzufrischen.

Die Höllgrotten im Lorzentobel wurden in den 1860er-Jahren entdeckt. Damals war man überzeugt, da seien magische oder gar dämonische Kräfte am Werk gewesen. Das weiss man heute besser, aber etwas Mystisches, Unheimliches strahlen die Tropfsteinhöhlen noch immer aus. Und kühl sind die Grotten allemal: Die Temperatur beträgt konstant zehn Grad. Es empfiehlt sich also, eine Jacke mitzubringen.

Die Tropfsteinhöhlen sind farbig ausgeleuchtet. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Wem es dann doch zu kalt wird in den Höhlen, kann sich unter den Bäumen an der Lorze aufwärmen. Es hat verschiedene Picknickplätze Feuerstellen, die zum Bräteln einladen. Feuerholz ist vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie auf hoellgrotten.ch.

Eine Familie ruht sich aus im schattigen Grün an der Lorze. Bild: Stefan Kaiser

Stöbern Sie im Bestand oder vertiefen Sie sich in einem der vielen Bücher der Bibliothek Zug. Bild: Stefan Kaiser

Auf Ihrer Terrasse ist es zu heiss zum Lesen? Die teilweise unterirdisch gelegene Bibliothek Zug bietet Ruhe und Kühle an heissen Sommertagen. Die Bibliothek ist öffentlich zugänglich und bietet rund 95'000 Bücher, Hörbücher, Karten oder DVDs und 37'000 digitale Medien sowie eine grosse Sammlung an historischen und zeitgenössischen Zuger Werken.

Zudem finden auch immer wieder Veranstaltungen statt. Diese und weitere Informationen finden Sie unter bibliothekzug.ch.

Das Schloss St. Andreas mit der Kapelle. Jene gehört zu den ältesten Zuger Baudenkmälern. Bild: Stefan Kaiser

Es ist nicht nur schmuck anzusehen, das Schloss St.Andreas in Cham und die gleichnamige Kapelle. Die mittelalterlichen Mauern der Kapelle sind genügend dick, um die sonnige Hitze abzuhalten. Die Kühle dient auch dazu, die Fresken zu schützen, also die farbigen Wandmalereien:

Die Mauern der Kapelle stammen aus dem späten 15. Jahrhundert Bild: Christof Borner-Keller

Blick auf den Ägerisee vom Panoramaweg aus – einem der beliebtesten Wege vom Gottschalkenberg Richtung Unterägeri. Bild: Stefan Kaiser

Der höchste Punkt des Gottschalkenbergs im Ägerital liegt auf 1186 Meter über Meer und verspricht doch ein paar Grad Abkühlung. Die Gegend ist ein Erholungs- und Wandergebiet. Wer mag, wandert beispielsweise zum Wildspitz (genügend Wasser mitnehmen!) oder geniesst den Blick vom Aussichtspunkt Bellevue. Einkehren lässt es sich im Restaurant und Ferienhaus Gottschalkenberg.

In Museen ist die Temperatur und Luftfeuchte stark reguliert wegen der Museumsobjekte, die kaputtgehen, wenn das Klima im Museumssaal nicht passt. Das ideale Museumsklima liegt bei 18 bis 20 Grad.

Museum Burg Zug

Noch bis im Dezember ist im Museum Burg Zug die Sonderausstellung «Braun. Vieh. Zucht» zu sehen, die sich mit der jahrtausendelangen Rinderzucht beschäftigt. Die Dauerausstellung bietet Einblicke in die Zuger Geschichte vergangener Jahrhunderte. Weitere Infos unter burgzug.ch.

Das Museum Burg Zug von aussen. Bild: Matthias Jurt

Museum für Urgeschichte

Von der Steinzeit bis in das frühe Mittelalter: Das Museum für Urgeschichte in Zug präsentiert archäologische Funde aus dem Kanton Zug, die bis etwa um 17'000 vor Christus zurückdatieren. Szenen und Figuren in Lebensgrössen machen das Museum zum Erlebnis – auch wenn gerade, wie jetzt, keine Sonderausstellung stattfindet.

Weitere Informationen unter urgeschichte-zug.ch.

Das Museum für Urgeschichte zeigte im letzten Jahr die Sonderausstellung «Mondhörner – rätselhafte Kultobjekte der Bronzezeit». Bild: Stefan Kaiser

Kunsthaus Zug

Am Rande der Zuger Altstadt findet sich das Kunsthaus, das über mehrere Sammlungen verfügt, von der klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst. Darunter auch Kunst aus der Region. Der Bestand wird in thematischen Wechselausstellungen präsentiert. Bis am 24. Juli ist es noch «Alles und Nichts – Japan und die moderne Kunst bis heute».

Mehr Infos unter kunsthauszug.ch.

Die Ausstellung «Alles und Nichts» untersucht die Bezüge westlichen Kunstschaffens mit Japan. Bild: Stefan Kaiser

Es ist auch höchste Zeit, wieder einmal ins Kino zu gehen. Welche Tage eignen sich besser, um sich im dunklen Kinosaal in Samtsessel zu verkriechen, als Hitzetage?

Die Zuger Kinos zeigen in den nächsten Tagen Filme wie die «Minions», «Thor», «Liebesdings», «Top Gun» oder «Bibi & Tina». Das Programm für die Kinos Seehof, Lux und Gotthard finden Sie unter kinozug.ch.

Das Gebäude des Kinos Lux gehört zu den schützenswerten Gebäuden in Baar. Bild: Stefan Kaiser

Lunch-Kino-Vorstellung im Kino Seehof in Zug. Bild: Stefan Kaiser

Sie brauchen noch eine Ferienlektüre, einen neuen Sonnenschirm, ein luftiges Sommerkleid oder eine Schwimmbrille? All das und mehr ist im Einkaufszentrum Zugerland zu haben. Oder sie setzen sich einfach in eines der Restaurants, bis die sengende Sonne untergegangen ist.

Das Einkaufszentrum Zugerland in Steinhausen. Bild: Stefan Kaiser

