Hochwasser Bäche und Seen im Kanton Zug treten über die Ufer Die starken Regenfälle der letzten Tage führen im Kanton Zug zu immer mehr Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Reussdamm in Hünenberg steht unter laufender Beobachtung. 16.07.2021, 20.19 Uhr

Die Promenade der Zuger Katastrophenbucht ist überschwemmt und nicht mehr betretbar. Bild: PD

(sez) Der Wasserpegel von Seen und Bächen im Kanton Zug steigt weiter an und hat in den letzten Stunden an mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen ist die Gemeinde Oberägeri, wo in der Nacht auf Freitag der Trombach über die Ufer getreten ist. Gleiches gilt für den Ägerisee, der den Seeplatz bereits unter Wasser gesetzt hat. Die Seestrasse ist derzeit eingeschränkt befahrbar; eine Umleitung ist eingerichtet.