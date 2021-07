Hochwasser Kanton Zug Die Lage an der Reuss bei Hünenberg bleibt kritisch – Bewohner geben sich gelassen Eine undichte Stelle im Reussdamm konnte zwar stabilisiert werden, der kantonale Führungsstab rechnet für den Freitag mit einem erneut steigenden Pegel der Reuss. Zoe Gwerder 15.07.2021, 17.58 Uhr

Im Kanton Zug bereitet die Hochwassersituation an der Reuss weiterhin Sorge. Nach den anhaltenden Regenfällen in der Nacht auf Donnerstag ist deren Pegel im Laufe des Donnerstagmorgens wieder stark gestiegen. Zusätzlich war beim rund 100-jährigen Reussdamm im Bereich Reusshalde oberhalb der ARA Giessen eine undichte Stelle entdeckt worden. Der Zuger Kantonsingenieur Urs Lehmann: «Wir sahen, dass auf dem Weg neben dem Damm auffällig viel Wasser lag.» Die Trübung habe darauf hingewiesen, dass das Wasser vom Damm stamme und Material aus dem Damm mitgeschwemmt worden sei.

Der Reussdamm bei der Reusshalde muss mit Steinen stabilisiert werden. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Seit Donnerstagmorgen sind nun Stabilisierungsarbeiten im Gange. Lastwagenweise wurden Steine von der Grösse einer Faust bis zur Grösse eines Fussballs an den Damm gekarrt, und an den Damm geschüttet.

Mehrere Lastwagenladungen, Steine werden an den Damm gekippt. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Was anfangs nur an einer relativ kleinen Stelle nötig war, musste jedoch plötzlich erweitert werden. Der Chef des kantonalen Führungsstabs Urs Marti bestätigt denn auch, dass, nachdem man den ersten Austritt des Wassers abgedeckt hatte, plötzlich auf einer Länge von 12 Metern das Wasser aus dem Damm floss. Entsprechend wurde die Stabilisierung in die Länge gezogen.

Am Ende wird ein Weg über die Steine führen. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Wie Kantonsingenieur Lehmann erklärt, kann gegen den aktuellen Wasseraustritt nichts unternommen werden. Dieses sickert weiterhin durch die Steine hindurch. Der Zweck der Steine ist demnach viel mehr, den Damm zu stabilisieren, damit er nicht einbricht. «Ohne die Steine könnte das Wasser den Damm teilweise ausspülen, worauf er in sich zusammenbrechen könnte.» Nach einem ersten Durchbruch bestehe die Gefahr, dass sich die Lücke im Erdwall stetig vergrössern würde.

Felder unter Wasser, Maschinen in Sicherheit

Von einer solchen Überschwemmung könnten gegen 400 Personen in 95 Liegenschaften betroffen sein – je nach Wassermassen, die aus der Reuss austreten würden. Der kantonale Führungsstab bereitet sich deshalb auch auf eine Evakuation des betroffenen Gebietes vor.

In diesem befindet sich auch der Buuregarten. Der Hof der Familien Boog in Drälikon steht mitten im ursprünglichen Schwemmland der Reuss. «Mein Vater wurde am Dienstagabend darüber informiert, dass wir möglicherweise evakuiert werden», erklärt Obstbauer Jonas Boog. Die Familie Boog wohnt nicht nur in der Ebene, die von einem Dammbruch betroffen wäre, sondern lebt auch von dem, was der Boden im gefährdeten Gebiet hergibt. «Wenn der Damm weg wäre, hätten wir tatsächlich ein Problem», so Boog. Nass ist es bereits heute zwischen den vielen Reihen von Himbeerstauden.

«Es ist das Grundwasser, das hier hochkommt.»

Die Boogs hatten bereits versucht, dieses von den Feldern wegzupumpen – vergeblich. «Was wir wegbrachten, kam gleich von unten nach», erzählt Jonas Boog.

Obstbauer Jonas Boog steht knöcheltief im Wasser zwischen den Himbeerkulturen. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Trotzdem ist er zuversichtlich: «Wir gehen nicht davon aus, dass etwas passiert, aber wir nehmen die Situation ernst.» Es gelte in erster Linie sicherzustellen, dass im Fall der Fälle keine Gefahrenstoffe ins Gewässer gelangen. Folglich würden die Behälter nun höher gelagert und besser geschützt sowie heikle Maschinen an sichere Orte gebracht. Was bei Hochwasser mit der Ernte passiere, lasse sich noch nicht abschätzen.

«Die Obst- und Gemüsekulturen können wir aber leider nicht einfach einpacken und mit ihnen verschwinden.»

Ein Plan zur Flucht musste sich hingegen Boogs Nachbar, Landwirt Martin Schuler, erarbeiten. Er hat einen Stall voller Kühe, die im Notfall evakuiert werden müssten. Würde nur wenig Wasser kommen, gäbe es die Möglichkeit, sich auf dem Hofareal auf höher gelegene Bereiche zurückzuziehen. «Im schlimmsten Fall müssen wir aber das Vieh auf der Hauptstrasse in Richtung Dorf den Hang hochtreiben.»

Wasser quillt zwischen den Treppenstufen in den Keller

Den Druck des Wassers spürt derweil Hedy Scheuber stark. Die 64-Jährige wohnt in einem alten Haus in der Zollweid, wenig oberhalb der alten Reussbrücke. Aus ihrem Keller führen zwei rote Feuerwehrschläuche, aus denen ununterbrochen Wasser sprudelt.

Beim Haus von Hedy A. Scheuber in der Zollweid muss Wasser aus dem Keller gepumpt werden. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Seit über einer Woche laufen bei ihr die Pumpen. «Anfangs konnten wir es mit unserer eigenen Pumpe bewerkstelligen. Die hatten wir uns nach dem Hochwasser 2005 angeschafft. Am Dienstag drang jedoch immer mehr Wasser in den Keller ein, und ich musste die Feuerwehr rufen.» Wie Scheuber erzählt, kommt das Grundwasser von unten durch die Abflüsse und Schächte hoch. «An einem Ort, wo die Feuerwehr das Leck mit Sandsäcken abgedeckt hatte, wurden diese vom Wasser weggedrückt.» Zusätzlich drückt aber auch der Bach, der parallel zur Reuss auf der anderen Seite des Gebäudes unterirdisch durchfliesst. «Das Wasser quoll bei der Kellertreppe zwischen den Stufen hervor.»

Hedy A. Scheuber im nassen Keller, in dem teilweise das Wasser gegen 20 Zentimeter hoch stand. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Trotz der vollen Reuss, dem drückenden Grundwasser und Bach, nimmt es Hedy Scheuber gelassen. 2005 sei beängstigend gewesen, als man das Wasser über die Felder auf einen habe zufliessen sehen. «Diesmal habe ich das Gefühl, man ist etwas übervorsichtig.» Sie habe jedenfalls keine Angst und schlafe noch immer gut.

Der Chef des Krisenstabs Urs Marti ist derweilen – am Donnerstagnachmittag – etwas besorgter:

«Wir erwarten, dass der Pegel in der Nacht auf Freitag nochmals stark ansteigt.»

Das Problem sei, dass die nassen Böden nichts mehr schlucken könnten. «Jeder Tropfen Wasser fliesst deshalb direkt in den nächsten Bach und später in die Reuss.» Eine Evakuierung der Gebäude im betroffenen Gebiet sei jedoch die letzte Massnahme. «Wir sind bestrebt, alles zu tun, damit dieses Szenario nicht eintritt.»