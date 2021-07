Hochwasser Zuger Baudirektor Florian Weber: «Die Sanierung des Reussdamms ist dringend» Es waren gewaltige Wassermassen, denen der Damm letzte Woche standhalten musste. Dabei haben sich verschiedene Schwachstellen gezeigt. Diese sollen nun beseitigt werden. Rahel Hug und Harry Ziegler 23.07.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Letzte Woche musste der Reussdamm stabilisiert und erhöht werden. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

Hält der Damm dem Hochwasser stand? Eine Frage, die vergangene Woche besonders den Bewohnerinnen und Bewohnern der Reussebene Sorge bereitete. Der Erdwall, der den Fluss bei Hünenberg in Schach hält, drohte wegen der starken Niederschläge zu brechen. Aufgrund einer undichten Stelle musste er gar stabilisiert werden.

Inzwischen ist die Lage nicht mehr prekär. Die Wassermassen werden langsam weniger. Doch es stellen sich Fragen. Wieso wurden undichte Stellen des Reussdamms nicht eher geflickt? Zudem liegt ein Sanierungsprojekt des Damms im Abschnitt Reusshalde bis Sinserbrücke seit 2015 vor. Weshalb ist es bislang nicht umgesetzt worden?

Neue Auflagen des Bundes

Florian Weber. Bild: Christian H. Hildebrand

Laut Baudirektor Florian Weber kam es zum Stillstand, weil das Projekt auf das Hochwasserschutzkonzept auf der Aargauer Seite der Reuss abgestimmt werden musste. «Im Rahmen der Vernehmlassung unseres Projekts machte der Bund im Jahr 2017 die Auflage, dass zwischen den Hochwasserschutzkonzepten beidseits der Reuss eine vertiefte Koordination erfolgt», erklärt Weber. Die Erarbeitung des Hochwasserschutzkonzepts durch den Kanton Aargau und Integration in das Hochwasserschutzkonzept «Oberes Reusstal» habe drei Jahre gedauert. Anschliessend musste der Kanton Zug das Projekt aufgrund dieses Konzepts überarbeiten. Aktuell liege das Bauprojekt vor. «Dazu wurde beim Kanton Aargau und der Gemeinde Hünenberg eine weitere Vernehmlassung durchgeführt. Die Stellungnahmen werden von uns aktuell ausgewertet», sagt der Baudirektor.

Wann mit der Sanierung des Reussdamms begonnen werden kann, das ist noch nicht klar. Florian Weber:

«Wenn aufgrund der Stellungnahmen des Kantons Aargau und der Gemeinde Hünenberg keine Überarbeitung mehr erforderlich ist, können wir das Projekt dem Bund einreichen.»

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) prüft die Korrektheit der gesetzlichen Vorgaben und würde, sollte es keine Vorbehalte mehr geben, auch die Bundessubventionen sprechen. «Erst mit diesem Bescheid können wir in die öffentliche Auflage gehen. In diesem Zeitraum werden wir auch den erforderlichen Kredit via den Regierungsrat beim Kantonsrat beantragen», führt der Baudirektor aus. «Klar ist, dass wir die Realisierung so schnell wie möglich anstreben.»

Die Bruttokosten für das Projekt belaufen sich auf rund 9 Millionen Franken. Es ist mit Subventionen des Bundes zu rechnen, womit sich eine Nettobelastung von etwa 7 Millionen Franken für den Kanton Zug ergibt. Wobei sich der Kanton Aargau am aktuellen Projekt nicht beteiligen muss. Das gelte auch im umgekehrten Fall, wenn auf der Aargauer Seite Massnahmen realisiert werden.

Verstärkung, Erhöhung und Verbreiterung

Das Projekt sieht vor, dass der bestehende Damm verstärkt wird. Das bedeute, dass der Damm erhöht und verbreitert werde, die Dammkrone befahrbar sein solle und es einen Freihaltestreifen des Dammfusses gebe. Zudem erfolgen eine ökologische Aufwertung, insbesondere mit der Aufweitung im Beugerank, ein neuer Dammanschluss im Gebiet Reusshalde sowie die Optimierung der Erholungsnutzung. «Das Projekt wird auf die sichere und sowohl für das Bauwerk als auch für die Umgebung schadlose Bewältigung eines Abflusses in die Reuss ausgelegt, der im Durchschnitt einmal in 50 Jahren eintritt», sagt Florian Weber.

Kommt es zu einem grösseren Ereignis – einem sogenannten Überlastfall – dann müssten Schäden am Bauwerk und im Umland akzeptiert werden. «Je nach Ausmass der Überlast kann das bis zu einem Dammbruch und grossflächiger Überflutung der Reussebene gehen.» Im Überlastfall komme die Notfallplanung zu tragen. Diese existiere bereits und habe «sich auch im soeben vergangenen Hochwasserereignis bewährt».

Vergangene Woche war der Wasserpegel der Reuss extrem hoch. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2021)

Möglichkeit zur Intervention war eingeschränkt

Während des vergangenen Hochwassers wurde der Vorwurf laut, es sei fahrlässig gewesen, die Sanierung des Reussdamms nicht voranzutreiben. «Die Sanierung ist dringend», sagt Weber. «Trotzdem können die Verzögerungen nicht als fahrlässig bezeichnet werden.» Der Damm habe praktisch auf seiner gesamten Länge einem 30-jährigen Ereignis standgehalten, wenn auch mit unbefriedigender Sicherheit und eingeschränkter Möglichkeit zur Intervention.

«Deshalb kam die Notfallplanung früher zum Zuge, als dies bei einem sanierten Bauwerk der Fall gewesen wäre.»

Auch wenn ein dringender Sanierungsbedarf bestehe, könnten die erforderlichen Prozesse nicht umgangen werden. «Das Projekt muss in den nötigen Schritten entwickelt und bewilligt werden. Zudem ist der politische Prozess mit der Krediterteilung durch den Kantonsrat zwingend.»

Undichte Stellen sind überall möglich

Hätte man nicht wissen können, dass es im Damm undichte Stellen gibt, wie jene, die stabilisiert werden musste? «Undichte Stellen im Damm können nur erkannt werden, wenn der Wasserstand der Reuss hoch bis sehr hoch ist. Dann wird der Wasserdruck gegen den Damm immer höher und Flusswasser infiltriert in den alten Damm und läuft auf der Landseite wieder heraus», so Weber. Werde dieser Durchfluss höher, werde immer mehr Material aus dem Damm gewaschen, was zu Hohlräumen führe. Die Folge sei: Der Damm werde noch instabiler und könne in sich zusammensinken. Die Dammkrone senke sich, und durch ein Überströmen des Reusswassers werde diese relativ schnell weggespült. «Es ist grundsätzlich so, dass im alten Damm zwischen Reusshalde und Zollhuus überall undichte Stellen auftreten können», erklärt der Baudirektor.