Höchster Zuger Raum soll ab Sommer zugänglich sein Das Stadtparlament sprach am 12. Mai den Zusatzkredit für den Gesellschaftsraum im Park Tower. Laura Sibold 12.05.2020, 18.27 Uhr

In der obersten Etage des Zuger Park Towers wird derzeit der Gesellschaftsraum eingerichtet.

Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 11. März 2020)

«Unser Sorgenkind kommt bald zur Ruhe, doch lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende», sagte Benny Elsener (CVP) am 12. Mai im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug (GGR) und sprach damit wohl so manchem Parlamentarier aus der Seele. Die Rede war vom Gesellschaftsraum in der obersten Etage des Park Towers, der seit über sechs Jahren leersteht. Eine lange Planungsodyssee und ein Streit ums Nutzungsrecht verzögerten den Ausbau des Raumes im 24. Stock immer wieder.