Verkehr Trotz hoher Benzinkosten: Tarifanpassungen sind bei den ZVB momentan kein Thema Der Benzinpreis hat in der Schweiz die Zwei-Franken-Marke übersprungen. Treiber ist der russisch-ukrainische Konflikt. Transportfirmen und Fahrlehrer handhaben den Aufschlag unterschiedlich. Für Taxis scheint die Konkurrenz durch Uber einschneidender zu sein als der Treibstoffpreis. Marco Morosoli 04.04.2022, 05.00 Uhr

Der deutsche «Tagesspiegel» meldete am späten Donnerstagabend, 31. März, dass US-Präsident Joe Biden die Notreserven seines Landes anzapfe. Mit dieser Massnahme soll der Treibstoffpreis in den USA sinken. Im Nordamerikanischen Flächenstaat kann der Benzinpreis die Wahlen beeinflussen.

Aktuell kostet Benzin in den USA zwischen 3,7 bis 5,7 US-Dollar pro Gallone (3,785 Liter). In der Schweiz kosten Benzin und Diesel zwischen 2.12 bis 2.24 Franken. Das ist deutlich mehr als noch vor wenigen Monaten. Der Treiber für diese Entwicklung ist der Krieg in der Ukraine und dessen Verwerfungen.

Die ZVB hat ihre Treibstofflieferungen durch Verträge abgesichert

Landesweit stellt sich für die Transportunternehmungen die Frage, ob sie diesen Aufschlag an die Kundschaft weitergeben kann oder will. Karin Fröhlich, Mediensprecherin der Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB), erklärt: «Grundsätzlich tragen die ZVB das Risiko des Dieselpreises.» Der Preisanstieg treffe die ZVB, so erläutert Fröhlich, aber nicht «eins zu eins». Dies, weil der Zuger Transportunternehmer einen Grossteil des Treibstoffes mit Abnahmeverträgen abgesichert habe.

Fröhlich räumt aber auch ein, dass bei einem längeren Verharren des Treibstoffpreises im höheren Preissegment, die ZVB dies spüren werden. Karin Fröhlich hält sich betreffend allfälliger Tarifanpassungen bedeckt: «Ob die Preisentwicklung des Diesels Einfluss auf die nächste Offertstellung haben wird, ist zurzeit noch offen.» Tarifanpassungen seien jedoch bei den ZVB «momentan kein Thema».

Die Situation beobachtet auch die Verkehrsschule Zug, bei welcher verschiedene Autofahrlehrer organisiert sind. Sven Meier, der Präsident der Verkehrsschule Zug, sagt, dass der Treibstoff nur einen Teil der Kalkulation des Fahrlektionspreises ausmache. Andere Faktoren seien unter anderem die Fahrzeugkosten, die Fahrschuladministration, Mietkosten, Mobiliar, Weiterbildung, Sozialabgaben und vieles mehr.

Doch auch Meier will eine Preiserhöhung für Fahrstunden nicht ganz ausschliessen. Der Fahrlehrer sagt: «Wir werden die Situation im Sommer neu analysieren, in der Hoffnung, dass sich die Treibstoffpreise stabilisieren oder gar sinken.» Aktuell kostet bei der Verkehrsschule eine Lektion (50 Minuten) für die Kategorie B 102 Franken.

Der Präsident der Verkehrsschule Zug erklärt, dass bei den aktuellen Treibstoffpreisen eine Lektion um einen Franken zu erhöhen wäre. Preistreiber sind aber für Meier nicht nur die Ausgaben für Diesel. Es gelte auch die Lebenshaltungskosten zu berücksichtigen. Auch diese seien aktuell gestiegen.

Zuger Fahrlehrer sehen von einer Preiserhöhung ab

Die Entwicklung bei den Lebenshaltungskosten wie auch bei den Treibstoffpreisen, so Sven Meier, könnten eine «Preiserhöhung voraussichtlich im Herbst rechtfertigen».

Keine Preiserhöhung hat es bis anhin bei den Zuger Taxiunternehmen gegeben. So sagt es ein Fahrer, der im Zuger Bahnhof auf Kunden wartet. Eine solche, so findet er, liesse sich durchaus rechtfertigen.

Aber dieses Geschäft scheint sehr preissensitiv zu sein, denn der Taxifahrer sagt: «Uber ist die schlimmere Konkurrenz als die Sache mit den steigenden Benzinkosten.» Uber vermittelt Fahrtanfragen von Nutzern, ist aber nicht selber Beförderer.

Bis zwei Kilometer verrechnen die Zuger Taxis einen Tarif von 6.80 Franken. Dann sind es 4.80 Franken pro Kilometer. Die Grundtaxe für sich genommen schlägt mit weiteren 6.80 Franken zu Buche.

Beim Transportgewerbe schauen die Unternehmen auch genau hin, ob allenfalls die höheren Treibstoffpreise der Kundschaft zu verrechnen sind. Urs Weber, Geschäftsleiter der bekannten Zuger Transportfirma Weber-Vonesch, sagt: «Wir sind ein reines Umzugsunternehmen. Ein Grossteil unserer Aufträge ist sehr lokal.» Die Treibstoffkosten seien deshalb, so Weber, anteilsmässig eher gering. Dies, weil sein Unternehmen eher kurze Distanzen fahre.

Gehe jedoch zum Beispiel eine Fuhre nach Genf, dann verteure sich diese Leistung. Urs Weber sagt aber auch, dass die Treibstoffkosten für Fahrten «in der Umgebung aktuell noch nichts machen».