Zug: Homöopathen erhalten Diplom

Vereine Homöopathen erhalten Diplom Elf Absolventinnen und Absolventen der Zuger Homöopathie-Schule SHI haben ihre Ausbildung abgeschlossen. Aktualisiert 14.06.2022, 16.19 Uhr

Die erfolgreichen Absolvierenden mit Vertreterinnen und Vertretern der Homöopathie-Schule SHI. Bild: PD

Nach vier bis sechs Jahren Studium voller Erfahrungen, spannenden Erlebnissen, viel Kopf- und Praxisarbeit und unzähligen Lernstunden durften kürzlich elf Absolventinnen und Absolventen ihr Diplom der Homöopathie-Schule SHI entgegennehmen. Neun der Diplomierten haben mit dem regulären, vom Kanton Zug anerkannten Diplom der Höheren Fachschule für Naturheilverfahren und Homöopathie (HFNH) abgeschlossen und zwei weitere haben das SHI-Homöopathie-Diplom erhalten.

Die elf Diplomierten dürfen sich freuen über ihre Leistung. Das abgeschlossene Studium hat sie fachlich wie auch auf ihrem persönlichen Lebensweg weitergebracht. «Mit der HFNH-Ausbildung haben Sie den höchsten Ausbildungsstand in Homöopathie in der Schweiz erlangt. Darauf dürfen Sie zu Recht stolz sein», lobte die Leiterin des «Hauses der Homöopathie» der SHI, Martine Jus, die frisch diplomierten Abgänger.

Grosse Verantwortung

Viel Lob und herzliche Gratulationen durften die Diplomierten auch vom Präsidenten Max Uebelhart entgegennehmen. Er sprach von einem Meilenstein, welcher mit dem Abschluss erreicht wurde – sowohl beruflich als auch privat. Die frischgebackenen Homöopathen sollten im neuen Lebensabschnitt die Werte, welche sie an der SHI gelehrt und gelebt haben, in die Welt hinaustragen. Möglichst viele Menschen sollten von der grossartigen, natürlichen Heilmethode profitieren können.

«Das erworbene Diplom ist ein Gütesiegel», meinte die Zuger Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut. Es stehe für Qualität, zeuge von Fachwissen und schaffe Vertrauen. Weiter sei es ein Versprechen an die Patienten, dass sie von einer fachlich und persönlich kompetenten Person behandelt werden. Thalmann-Gut wies aber auch darauf hin, dass ein Gütesiegel keine Garantie sei. Die Homöopathen haben eine grosse Verantwortung, denn der Umgang mit Vertrauen ist anspruchsvoll. Zum Abschluss ihrer Rede wünschte Thalmann-Gut den Diplomierten viel Passion für ihre Aufgabe und ihre Patienten und einen kühlen Kopf, denn dies sei das Geheimnis für unternehmerischen Erfolg.

Martine Jus und Schulleiterin Gabriela Keller überreichten den Absolvierenden die Diplome und würdigten jeden Einzelnen mit persönlichen Worten. Eine frischgebackene Homöopathin hat bereits ihre eigene Praxis in Schweden. Somit sind SHI-Homöopathen auch im Norden vertreten. Dies freut Jus besonders, denn SHI-Homöopathen findet man fast rund um die Welt – in Deutschland, Österreich, Italien, Portugal, Armenien, Australien, Südafrika und Kanada.

Im Anschluss an die Diplomübergabe wurde der Dr.-B.-K.-Bose-Preis für ausserordentliche Leistungen vergeben. Bose ist die Quelle des SHI, ohne ihn gäbe es diese Schule nicht. Mohinder Singh Jus und Martine Jus haben das Projekt aus Liebe zu ihrem Meister ins Leben gerufen. Bijoy Kumar Bose war ein bekannter Homöopath, Mohinder Singh Jus hat bei ihm in Indien studiert. Mit dem Preis ausgezeichnet wurde Christoph Grabenhofer. Er wird den Stil und die Liebe zur Homöopathie mit viel Engagement im Sinne von Bose weitertragen.

Für die Homöopathie-Schule SHI: Daniela Wismer

