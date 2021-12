Stadt Zug: Hier passieren die meisten Velounfälle

Verkehr Gefährliche Hotspots: Hier passieren die meisten Velounfälle – eine Velotour durch die Stadt Zug Eine Vertreterin und ein Vertreter von Pro Velo Zug analysieren die Orte in der Stadt Zug, an denen sich in den vergangenen zehn Jahren Velounfälle gehäuft haben. Es lässt sich ein Muster erkennen: Bei diesen Hotspots haben Velos keinen eigenen Platz. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Neun am Kolinplatz, neun bei einer Parkplatzausfahrt an der Chamerstrasse, neun beim Kreisel Feldstrasse/Nordstrasse und ganze 19 beim Kreisel Aabachstrasse/Gubelstrasse. Es gibt mindestens vier Stellen in der Stadt Zug, wo sich in den letzten zehn Jahren auffallend viele Velounfälle ereignet haben, bei denen mindestens eine Person zu Schaden kam.

Der Aabachstrasse/Gubelstrasse-Kreisel – der Einfachheit halber im Folgenden «Aabachkreisel» genannt – gehört zu den nationalen Velounfälle-Hotspots, wie eine Datenrecherche unserer Zeitung ergeben hat. Wird dasselbe Datenraster über die Stadt Zug gelegt, ergibt sich folgendes Bild für Velounfällehäufungen von 2011 bis 2020:

Stellt sich die Frage: Wieso? Sind die Kreisel, Kreuzungen und Ausfahrten zu unübersichtlich, die Verkehrsführung zu komplex? Esther Röösli und Johannes Bösel von Pro Velo Zug haben sich bereit erklärt, für unsere Zeitung drei der Hotspots abzufahren und einzuschätzen, warum dort vermehrt Velounfälle passieren und wie die Unfallgefahr vermindert werden könnte. Es ist ein nasskalter Montag im Dezember. Röösli und Bösel stehen in wind- und wetterfester Montur beim Aabachkreisel, wo die Velotour beginnt.

Es ist der Zuger Velounfälle-Hotspot schlechthin: Johannes Bösel und Esther Röösli begutachten den Kreisel Aabachstrasse/Gubelstrasse. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2021)

Korrekte Fahrweise

Mehr als die Hälfte der 19 Unfälle, die sich in den vergangenen zehn Jahren beim Kreisel Aabachstrasse/Gubelstrasse ereignet haben, sind Einbiege- und Abbiegeunfälle. Diese Tatsache illustriert das Problem, das bei allen Kreiseln besteht: Sie werden nicht korrekt befahren, so Esther Röösli. «Es ist wichtig, dass die Velofahrenden vor dem Kreisel mit Handzeichen in die Mitte der Fahrbahn einspuren.» So könne, bevor das Velo in den Kreisel einbiegt, kein Auto von hinten überholen.

«Dann – und das wissen viele nicht – muss mit dem Velo auch im Kreisel in der Mitte der Fahrbahn gefahren werden, damit die Autofahrenden einen sehen und nicht überholen können.»

Das gewährleiste ein sicheres Abbiegen. Natürlich müssen für einen funktionierenden Kreiselverkehr nicht nur die Velofahrenden, sondern alle Verkehrsteilnehmenden in die Pflicht genommen werden, so Röösli. Für Autos gelte: Tempo reduzieren, Blick zur Seite, kein Überholen schwächerer Verkehrsteilnehmender. Hier sei vor allem Präventionsarbeit gefragt. Röösli: «Pro Velo Zug beabsichtigt, gemeinsam mit der Zuger Polizei eine Kreiselaktion zu veranstalten, an der sowohl Auto- wie auch Velofahrende angehalten und über die korrekte Fahrweise informiert werden.»

Die Profis machen es vor: Im Kreisel fahren Velos korrekterweise in der Mitte der Fahrbahn. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2021)

Nebst korrekter Fahrweise und Prävention ist aber auch die Verkehrsführung bedeutend. Ende 2019 wurden an der Gubel- und Aabachstrasse Bauarbeiten beendet. Es entstand unter anderem ein sogenannter Rad-Gehweg. Dort sind – der Name sagt's schon – Fussgängerinnen und Velofahrer im Mischverkehr auf dem Trottoir unterwegs. In der Theorie sieht die Verkehrsführung also gar nicht vor, dass Velos in den Kreisel einspuren. Allerdings ist beim Aabachkreisel seither kein Rückgang an Velounfällen zu verzeichnen. 2019 passierten drei Velounfälle, 2020 waren es zwei. Der Zehnjahresdurchschnitt liegt bei 1,9 Unfällen pro Jahr.

«Für ungeübte Velofahrerinnen und Velofahrer, vor allem für Kinder, ist der Mischverkehr eine gute Lösung, denn diese Variante ist sicherer», sagt Johannes Bösel. Für geübtere Personen, welche zügig vom oder zum Bahnhof müssen, sei sie allerdings mühselig. «Werden die Velos aufs Trottoir geleitet, müssen sie gezwungenermassen die Fussgängerstreifen überqueren. Dort müssen sie vom Velo absteigen, da sie fahrend gegenüber den Autos keinen Vortritt haben», sagt Bösel. «Das kostet Zeit und sorgt für Konflikte mit den Fussgängerinnen und Fussgängern.» Deswegen fahren viele Velos in den Kreisel, wo dann die Unfälle passieren.

Wie schon Pro Velo Zug hat die Fraktion ALG und CSP Stadt Zug in einer Motion bereits im Sommer 2020 darauf hingewiesen, dass die Verkehrsführung auf der Strecke vom Bahnhof Zug bis zur General-Guisan-Strasse für Velofahrende ungünstig ist. Sie forderten, dass «kurzfristig zumindest die Busspuren für Velofahrende freigegeben» würden, «um die derzeit von den meisten praktizierte Lösung zu legalisieren». Im September 2021 kam der Stadtrat dieser Forderung nach. Velofahrende dürfen seither auf der Busspur fahren. Ob die Unfälle mit dieser Massnahme abnehmen, wird sich weisen. Für 2021 liegen noch keine Daten vor.

Seit September dürfen Velofahrende die Busspur auf der Gubelstrasse und General-Guisan-Strasse mitbenutzen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Dezember 2021)

Die Verkehrsführung am Aabachkreisel könnte gemäss Johannes Bösel mit Beschilderungen weiter verbessert werden. So wäre eine Temporeduktion auf 30 Stundenkilometer denkbar oder ein «Vorsicht Velos!»-Schild, das Autofahrende zusätzlich auf Velos aufmerksam macht. Bösel: «Die beiden Punkte gelten allerdings für Kreisel generell, nicht ausschliesslich für diesen hier. Ebenso wäre auf eine Bepflanzung von Kreiseln lieber zu verzichten, damit sie übersichtlich bleiben.»

«Hier wurde schon einiges gemacht»

Wenige Velominuten vom Aabachkreisel entfernt kommen Esther Röösli und Johannes Bösel vor der Parkplatzausfahrt an der Chamerstrasse zu stehen. Bei den neun Velounfällen, die sich hier in den letzten zehn Jahren ereignet haben, kamen in zwei Fällen Fussgänger zu Schaden. Wie rund um den Aabachkreisel ist auch hier der Veloweg – notabene eine nationale Veloroute – gleichzeitig ein Gehweg. «Gerade wenn im Sommer viele Leute unterwegs sind, ist es eine Herausforderung, hier Velo zu fahren», sagt Esther Röösli. Das Trottoir sei allerdings zu schmal, um es mit einer Mittellinie in einen Veloweg und einen Gehweg zu trennen, sind sich Röösli und Bösel einig.

Die Hauptgefahr für Velofahrende gehe wohl ohnehin nicht von Passantinnen und Passanten aus, sondern von den Autos, die aus dem Parkplatz raus- oder in ihn einbiegen. «Hier wurde schon einiges gemacht», sagt Esther Röösli. «Das Stoppschild, das die rausfahrenden Autos zum Anhalten zwingt, ist relativ neu.» Johannes Bösel deutet auf eine Hecke und die Bodenmarkierungen: «Die Hecke wurde vor wenigen Jahren für eine bessere Übersichtlichkeit zurückgeschnitten. Und die rote Fläche am Boden mit den Velo- und Fussgängerpiktogrammen macht sämtliche Verkehrsteilnehmende nochmals aufmerksam, hier Acht zu geben.»

Hier würde es sich gemäss Johannes Bösel zudem anbieten, für die Autofahrenden ein «Vorsicht! Veloweg kreuzt»-Schild anzubringen, wobei, schiebt Esther Röösli nach, der tatsächliche positive Effekt solcher Beschilderungen nicht überschätzt werden solle.

Autofreie Zeughausgasse

Danach geht es weiter die Chamerstrasse entlang Richtung Zuger Altstadt, vorbei an der Volière, unter dem Zytturm durch hinauf zum Kolinplatz. Esther Röösli und Johannes Bösel stellen sich neben den alten Polizeiposten. Hier müssen sie lauter sprechen, denn der Verkehrslärm hallt von den Hauswänden wider. Von 2011 bis 2020 haben sich hier neun Velounfälle ereignet, darunter sechs Einbiege- und Abbiegeunfälle.

Der verhältnismässig menschenleere Kolinplatz an einem verregneten Tag im Dezember 2020. Bild: Stefan Kaiser

«Seit hier Tempo 30 gilt, hat sich die Lage sicher etwas entschärft», sagt Johannes Bösel. Dennoch: Es handelt sich um eine komplexe, schwer übersichtliche Kreuzung. Bösel sagt:

«Hier gibt es eine Menge zu beachten: Wir haben schmale Fahrbahnen, drei Fussgängerstreifen, komplizierte Abbiegemanöver, viele Strassenschilder.»

Dann deutet Bösel auf einen Bus, der gerade um die Ecke biegt, «und die Busse kommen aus jeder Richtung.» Immerhin könne ein Velo auf diesen schmalen Strassen nur schwer überholt werden, sagt Esther Röösli. Sie sei aber erstaunt, dass sich hier vermehrt Velounfälle ereignen: «Die Velos müssten die Kreuzung eigentlich gar nicht befahren. Die Veloroute führt am Fischmarkt vorbei durch die Unter Altstadt.» Möglicherweise hange es mit den holprigen Pflastersteinen und dem Fussgänger-Velo-Mischverkehr zusammen, dass doch auf die Strasse ausgewichen werde.

Röösli und Bösel sehen die Lösung darin, die Veloroute zu verschieben, und zwar auf die parallel zur Hauptstrasse verlaufende Strecke von der Zeughausgasse bis zur Bibliothek Zug. Eine autofreie Zeughausgasse sei ohnehin schon länger ein Anliegen von Pro Velo Zug. «Könnten Velofahrende diese Strecke in beide Richtungen ohne Hindernisse und ohne entgegenkommende Autos nutzen, könnten sie der Kreuzung am Kolinplatz ausweichen», sagt Johannes Bösel. «Oder», sagt Esther Röösli und lächelt dabei, «wir holen die Verkehrspolizistin zurück, der hier früher von der Kanzel aus den Verkehr geregelt hat.»

