Versteigerung in Baar: Zugerin kauft Bauernhof für 2,99 Millionen

BAAR Das 40. Gebot sticht: Zugerin kauft Bauernhof in Allenwinden für 700’000 Franken über dem Schätzwert Für 2,99 Millionen Franken ersteigert Irene Bühlmann aus Zug die Liegenschaft Obertalacher. An die Versteigerung im Gemeindesaal Baar kommen gut 100 Leute. Ein Aufmarsch der Schaulustigen. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 16.12.2021, 18.00 Uhr

Die Versteigerung im Gemeindesaal Baar zog viel Volk an. Bild: Stefan Kaiser (16. Dezember 2021)

Die Nadel springt auf über 3500 Touren. Gefühlt senkrecht führt das Strässlein die ersten Meter den Hang hoch, macht drei, vier kleine Kurven, ehe es in eine scharfe Linksbiegung übergeht, die das Ziel der kurzen, aber steilen Fahrt markiert.

Der 16. Dezember 2021, kurz nach 9 Uhr. Es ist der Tag, an dem hier, im Obertalacher zwischen Zug und Allenwinden, wo einem das Bimmeln der Kuhglocken gleich ins Ohr geht wie das Rauschen der Autos auf der Ägeristrasse, eine Geschichte zu Ende geht. Und an dem eine neue beginnt.

Betreibungsamt schätzte Wert auf 2,31 Millionen Franken

«Give me a smile», «gib mir ein Lächeln», steht in schwarzer Blockschrift auf der weissen Backsteinwand eines Baus, den die kantonalen Behörden als «Landwirtschaftliches Wohn- und Betriebsgebäude, Assekuranznummer 500a» bezeichnen. Und dieser Bau soll in neue Hände übergehen; zusammen mit einem Zweifamilienhaus, einer Garage samt Schopf, einer Scheune und einem Unterstand, wo die schwarz-weiss-gescheckten Rinder vor Regen und Schnee Schutz finden würden, stünden sie nicht wie jetzt dicht an dicht und bimmelnd vor dem Stall.

Die Geschichte im Obertalacher endet nicht einfach so. Der bisherige Eigentümer hat Schulden, das Betreibungsamt Baar versteigert den Hof wegen einer Grundstückpfandbetreibung. Auf 2,31 Millionen Franken schätzt das Amt den Wert des 8,43 Hektaren grossen Flecken Land samt Gebäuden.

«Sali zäme», «Ier au da?», «So öppis gits nid all Jahr»

Fünf Stunden später. Nach und nach tröpfeln die Leute in den Gemeindesaal Baar. Mal kommen sie alleine, mal in kleinen Grüppchen, haben sich im Foyer Hände geschüttelt oder Fäustchen gegeben, entledigen sich Skijacke oder Wintermantel und nehmen Platz auf einem der über 300 Stühle, die für sie bereitstehen.

Einige kramen den Zettel der Gemeinde mit den Informationen zur Versteigerung hervor, andere haben eine Ledermappe dabei, die sie neben sich deponieren, als wüssten sie schon, dass sie keinen Blick mehr hineinwerfen werden.

Ob man schon fast zu viel Stühle aufgestellt habe, fragt ein Herr in blauer Jacke. «Jetzt chömed die mit Gäld», plärrt ein anderer von hinten, während aus dem anhaltenden, rauschenden Gemurmel immer wieder ein «Sali zäme» oder ein «So öppis gits ja nid all Jahr» zu vernehmen ist und in der dritten Reihe einer ein Selfie macht. Dass das Betreibungsamt Baar zum ersten Mal seit dem 22. November 2016 ein Grundstück versteigert, muss festgehalten werden. Und als sich um 13.59 Uhr die verglasten Flügeltüren schliessen, sitzen an einem hundskommunen Donnerstagnachmittag an die 100 Männer und Frauen im Gemeindesaal, dass man sich fragt, ob die Leute in Baar nicht arbeiten müssen.

Ein erstes Zögern nach 2,91 Millionen Franken

«Dann ist der Zuschlag definitiv, gratuliere», sagt die Baarer Beitreibungsbeamtin Esther Gamboni. Das Publikum applaudiert verhalten, nach 20 Minuten ist die Sache durch – und für 2,99 Millionen Franken eine neue Eigentümerin für die Liegenschaft Obertalacher in Allenwinden gefunden.

Fast 700’000 Franken höher als die Schätzung des Betreibungsamtes war am Ende der Verkaufspreis, der in einem Prozedere ermittelt wurde, das in einem Vierkampf begonnen hatte, zu einem Dreikampf wurde und dann in ein Duell mündete, das sich über zwei Stuhlreihen erstreckte.

Bei 2 Millionen und 507 Franken Mindestgebot lag die Summe zu Beginn, steigerte sich in den anschliessenden Minuten mal um den Mindestbetrag von 10’000, mal um über hunderttausend Franken: 2,86; 2,88; 2,89; 2,9 Millionen Franken ruft Esther Gamboni aus, als der Kontrahent erst nach einem Zögern weiterbietet. 2,94; 2,95 2,96, «2,97 Millionen zum Ersten. 2,97 Millionen zum Zweiten», so die Betreibungsbeamtin, als der Mann in Reihe drei nochmals aufbegehrt und 2,98 Millionen Franken in den Ring wirft. Um sich dann, nach dem nächsten, dem letzten, dem 40. Gebot zurückzuziehen – und Irene Bühlmann, einer dunkelblonden Frau im lachsfarbenen Kapuzenjäkchen, das Feld zu räumen.

Ob die Käuferin aus Zug zufrieden ist mit dem Preis? Wie weit sie noch weitergeboten hätte? Und was sie mit dem Hof vorhat? Das alles bleibt unbekannt. Weder wollte sie unserer Zeitung einige Fragen beantworten noch für ein Bild posieren, nachdem sie die ersten Formalitäten mit dem Betreibungsamt geklärt hatte.

Derweil erhoben sich die Anwesenden nur zögerlich von ihren Plätzen, als seien sie überrascht, dass alles so schnell gegangen ist und niemand etwas von einem Apéro gesagt hat. Ob da noch etwas versteigert werde, fragte einer im Scherz seinen Kollegen, während von einem anderen Grüppchen zu hören war, man gehe noch in die «Krone». So kamen immerhin nach der Versteigerung auch einige andere dazu, ihr Geld auszugeben. Wenn auch keine Millionenbeträge. Aber das hatten an diesem Donnerstag ohnehin die wenigsten vor.

