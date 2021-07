Hünenberg Antennengegner im Zythus fordern Sistierung der Sunrise-Pläne Der temporäre Baustopp für Mobilfunkanlagen soll auch für das hängige Baugesuch gelten. Der Gemeinderat hat dies ausgeschlossen. Raphael Biermayr 09.07.2021, 11.45 Uhr

Seit Jahren gibt es Bestrebungen für eine Mobilfunkantenne beim Hünenberger Zythus. Anwohner haben sie bislang erfolgreich bekämpft. Bild: Stefan Kaiser (19. Mai 2020)

Der Hünenberger Gemeinderat strebt einen temporären Baustopp für neue Mobilfunkanlagen an. Die dadurch gewonnene Zeit will er nutzen, um im Rahmen der Ortsplanungsrevision das künftige Vorgehen bei diesem heiklen Thema festzulegen. Zur Debatte steht die Einführung des sogenannten Kaskadenmodells, das für Antennen in Wohngebieten hohe Hürden vorsieht. Das Zauberwort für diesen vorübergehenden Baustopp lautet «Planungszone». Die Unterlagen dazu liegen derzeit auf der Verwaltung auf. Aus ihnen geht hervor, dass hängige Gesuche behandelt werden. Das betrifft genau einen Fall: Die Sunrise will bei der Stadtbahnhaltestelle Zythus eine Antenne errichten.

Die Interessengemeinschaft Hünenberg See bekämpft diesen Standort seit Jahren erfolgreich – und kritisiert den Gemeinderat nun auch im Zusammenhang mit erwähnter Planungszone:

«Es ist der Bevölkerung wichtig, dass Mobilfunkantennen, wenn möglich, nicht in reinen Wohnzonen errichtet werden. Dieses Interesse würde unterlaufen, wenn die Sunrise-Antenne – trotz Planungszone – bewilligt würde.»

Deshalb soll die Planungszone auch für dieses Vorhaben gelten. Das schreibt der IG-Präsident Robert Klauser. Es handelt sich jedoch um die Worte des Anwalts Michael Fretz. Jener ist auf Bau- und Immobilienrecht spezialisiert und der Rechtsberater der IG Hünenberg See. Seine Kanzlei habe laut eigener Aussage bereits mehrere Prozesse in Sachen Planungszonen und Mobilfunkanlagen geführt. Dass der Hünenberger Gemeinderat das hängige Baugesuch der Sunrise für eine Anlage bei der Stadtbahnhaltestelle Zythus von der Planungszone ausnehmen und weiterbehandeln will, ist für ihn nicht nachvollziehbar.

«Der Gemeinderat muss eine Interessenabwägung vornehmen. Wenn in dieser die Interessen der Sunrise höher gewichtet würden als die öffentlichen Interessen an der Planungszone, würde mich das erstaunen.»

Dies vor dem Hintergrund der Absicht des Gemeinderats, das Kaskadenmodell einzuführen, «was ja gerade bedeutet, im Interesse der Öffentlichkeit Antennen in reinen Wohngebieten nur noch zu bewilligen, wenn sich kein passender Standort in der Industrie- oder Gewerbezone finden lässt».

Wenn eine Bewilligung vorliegt, sieht es anders aus

Schweizweit würden sich Mobilfunkanbieter regelmässig gegen Planungszonen beziehungsweise deshalb nicht behandelte Baugesuche wehren. Liegt eine Baubewilligung vor, bevor die Planungszone eingeführt wurde, könnte die Beschreitung des Rechtswegs für die Anbieter positiv verlaufen. Dies ist laut Anwalt Fretz beispielsweise in Chur der Fall gewesen, wo die Planungszone während eines Beschwerdeverfahrens gegen eine Mobilfunkantenne verfügt worden sei. Das Urteil habe dazu geführt, dass das Beschwerdeverfahren fortgesetzt werden musste. In Hünenberg sei die Ausgangslage eine andere, sagt Michael Fretz: «Es ist erst das Baugesuch gestellt worden; es liegt also noch keine Bewilligung vor. Es ist nicht einmal klar, ob das Gesuch überhaupt bewilligungsfähig ist. Mit der Sistierung des Gesuchs wäre also aus der Sicht des Gemeinderats nicht viel verloren.»

Der Hünenberger Bauchef Thomas Anderegg sagt auf Anfrage, dass sich der Gemeinderat derzeit nicht näher zur Situation äussern könne. Dies, weil gegen die Planungszone eine Einsprache eingegangen sei und überdies die Auflagefrist noch andauern würde. Allgemeingültig sei:

«Im Verwaltungsrecht gilt der Grundsatz, dass neue Bestimmungen nicht rückwirkend gelten. Rückwirkende Erlasse können im Widerspruch zur Rechtssicherheit stehen. Oder anders gesagt: Die Spielregeln sollen nicht während des Spiels geändert werden.»