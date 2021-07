Hünenberger Gemeinderat will Baustopp für Antennen

Hünenberg Baustopp für neue Mobilfunkantennen auf einem Grossteil des Gemeindegebiets Der Gemeinderat will mit einer sogenannten Planungszone Zeit gewinnen, um die künftige Handhabung dieses sensiblen Themas festzulegen. Nach abgeschlossener Ortsplanungsrevision könnte das dauerhaft so sein. Raphael Biermayr 03.07.2021, 05.00 Uhr

Neue Mobilfunkantennen in Wohngebieten? In Hünenberg könnte das künftig nicht mehr möglich sein. Denn der Gemeinderat erwägt die Einführung des sogenannten Kaskadenmodells, demzufolge die Standorte für neue Antennen nach einer festgelegten Prioritätenliste zu vergeben sind. Jene Liste sieht vor, dass grundsätzlich ausserhalb von Wohngebieten gesucht werden muss: zuerst in reinen Arbeitszonen, anschliessend in Mischzonen. Nur wenn dann noch immer kein Standort zur Verfügung steht, kann um die Errichtung einer Antenne in einer Wohnzone oder gar Schutzzone ersucht werden.

Ob Hünenberg dieses Modell einführen wird, entscheidet sich in der laufenden Ortsplanungsrevision. Um bis zu deren Abschluss nicht durch neue Gesuche beeinträchtigt zu werden, hat der Gemeinderat eine sogenannte Planungszone für Mobilfunkanlagen erlassen. Mit anderen Worten: ein Bauverbot. Diese Zone umfasst fast das gesamte bebaute Gemeindegebiet, die Ausnahmen sind die Arbeitsgebiete Bösch und Moosmatt.

Die Zonengrenzen sind Teil der Auflageunterlagen im Hünenberger Gemeindehaus. Bild: Raphael Biermayr (Hünenberg, 23. Juni 2021)

Die Unterlagen dazu liegen bis zum 19. Juli auf. Sollten keine Einsprachen dagegen eingehen, würde die Gemeinde seit dem Auflagebeginn am 18. Juni bis mindestens Ende 2024 kein Gesuch für Antennen in Wohngebieten mehr behandeln. Die Planungszone gilt nach dem Wunsch des Hünenberger Gemeinderats bis zum Ende der Ortsplanungsrevision; nach den Vorgaben des Kantons also bis spätestens 2025. Das Gesetz sieht für derlei Zonen allerdings eine maximale Geltungsdauer von sieben Jahren vor. Nicht von der Planungszone betroffen wäre das bereits gestellte und derzeit hängige Baugesuch der Sunrise um eine neue Antenne bei der Stadtbahnhaltestelle Zythus.

Der Gemeinderat greife mit der Neuregelung bezüglich des Baus von Mobilfunkantennen einen Wunsch der Bevölkerung auf, sagt der Hünenberger Bauchef Thomas Anderegg. Wie vielerorts hat dieses Thema auch in der Ennetseegemeinde, in der es bereits sieben Antennenstandorte gibt, die Wogen hochgehen lassen.

Das Modell fand im Kanton Zug lange Verwendung

Das von Hünenberg jetzt zu prüfende Kaskadenmodell ist keine neue Erfindung, sondern vielmehr etwas Altbewährtes. Denn von 2000 bis 2011 war es im Kanton Zug Standard, ehe es durch das Dialogmodell abgelöst wurde. Dieses sollte dank grösserer Transparenz und Austauschs seitens der Mobilfunkanbieter Verbesserungen für die Gemeinden bringen, hiess es damals. Den vordringlichen Grund für den Wechsel erläuterte der damalige Baudirektor Heinz Tännler gegenüber unserer Zeitung jedoch folgendermassen: Beim Kaskadenmodell handle es sich «um eine freiwillige formelle Vereinbarung mit den Betreibern». Diese sei rechtlich nicht verankert. Anders ausgedrückt: Die Anbieter leisteten den Vorgaben nicht mehr Folge.

Nur ein Jahr später änderten sich die Voraussetzungen grundlegend. Das Bundesgericht stützte im März 2012 das von den Firmen Swisscom, Orange und Sunrise beklagte Kaskadenmodell in einer Berner Gemeinde – ein Präzedenzfall für die Schweiz. Seither haben es zahlreiche Gemeinde eingeführt, in manchen Fällen sogar infolge einer Einzelinitiative. Klar ist: Das letzte Wort über die Einführung des Kaskadenmodells hätte in Hünenberg die Stimmbevölkerung. Denn das bedingt eine Änderung der Bauordnung und damit eine Abstimmung.