Hünenberg «Der Nervenkitzel beginnt bereits am Boden»: Modell-Segelflieger-Bauer Michael Baumeler über die Faszination Fliegen Die Leidenschaft zur Modell-Segelfliegerei hat bei Michael Baumeler bereits vor 25 Jahren begonnen. Michael Wyss 28.07.2021, 16.30 Uhr

Michael Baumeler erhielt die Faszination an der Modellfliegerei in die Wiege gelegt. Bild: Jakob Ineichen (Hünenberg, 24. Juli 2021)

«Die Fliegerei ist etwas, das man selber erlebt haben muss. Es ist schwer, in Worten zu beschreiben», sagt Michael Baumeler (35). Der Buttisholzer, der seit vielen Jahren in Hünenberg See lebt, gerät ins Schwärmen, wenn er von seiner Leidenschaft Modellflug erzählt. «Diese Faszination wurde mir in die Wiege gelegt, denn mein Vater war bereits begeistert davon und 1992 Gründungsmitglied des Modellflugvereins Nimbus Geiss, dessen Piste keine fünf Autominuten von Buttisholz entfernt liegt.» Michael Baumeler war früher bei den Trainings und Wettkämpfen stets mit dabei und hat das Geschehen hautnah miterlebt.

«Da war es nicht verwunderlich, dass ich eines Tages ihm nacheifern werde.»

Im Alter von zehn Jahren begann Baumeler mit dem Modellfliegen beim Verein Nimbus – bis heute sei die Faszination ungebrochen.

Was begeistert ihn genau? «Das Gesamtpaket. Es geht nicht nur um das Fliegen. Der Nervenkitzel beginnt bereits am Boden. Man kauft sich ein Modell, baut es zusammen. Es wird geklebt, mit Folie bespannt, die Elektronik eingesetzt.»

Die Elektronik will genau eingestellt sein. Bild: Jakob Ineichen (Hünenberg, 24. Juli 2021)

«Am Schluss kommt dann die Überraschung und die Spannung, ob das Modell auch fliegt», erklärt Baumeler, der seinen Lebensunterhalt als Angestellter im Hausdienst im Schulhaus Eichmatt in Hünenberg verdient.

Die Abstimmung mit der Fernsteuerung muss stimmen. Bild: Jakob Ineichen (Hünenberg, 24. Juli 2021)

Neid oder Missgunst sei in der Szene unbekannt

Die Modellfliegerei ist zeitintensiv und kostspielig. Er investiere pro Woche zwischen fünf und zehn Stunden allein in die Werkstattarbeit.

Michael Baumeler verbringt viele Stunden wöchentlich in der Werkstatt. Bild: Jakob Ineichen (Hünenberg, 24. Juli 2021)

«Es gibt immer wieder was zu tüfteln, Neues zu entwickeln oder Unterhaltsarbeiten zu machen. Dazu kommen bis zu sieben Stunden, die ich auf dem Flugplatz stehe.» Nicht fehlen darf das Gesellige:

«Eine feine Wurst auf dem Grill nach einem Training oder Wettkampf gehört bei uns im Verein genauso dazu wie das sportliche Kräftemessen. Es herrscht jedoch ein gesunder Ehrgeiz und kein Konkurrenzdenken. Neid oder Missgunst kennen wir in der Fliegerei nicht.»

Im Kanton Zug fliegt Michael Baumeler bevorzugt auf dem Wildspitz.

Einer seiner schönsten Momente war die Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft im Swiss Cup GPS Fliegen kürzlich in Geiss, wo er Neunter wurde. Allerdings definiere er Erfolg nicht über Rangierungen.

«Jedes Mal, wenn ich fliege, ist das ein Glücksgefühl für mich, ein Erfolgserlebnis. Wenn ich meine Modelle am Himmel sehe, ist das ein unbeschreibliches Gefühl.»

Auch habe er mit seinem Vater einmal ein Schleppflugzeug gebaut. «Das war auch mit viel Stolz verbunden», erzählt Baumeler. Unschöne Momente sind, wenn ein Flugzeug abstürzt. «Das gehört leider auch dazu», sagt Baumeler und führt aus:

«Im 2020 erlitt eines meiner Flugzeuge einen Totalschaden bei einem Absturz. Das schmerzt dann schon, wenn X Stunden Arbeit zerstört werden.»

Michael Baumeler mit ein paar seiner Modelle in seinem Keller zu Hause in Hünenberg. Bild: Jakob Ineichen (Hünenberg, 24. Juli 2021)

Seine Ziele? «Unfallfrei bleiben. Und natürlich würde ich gerne einmal an einem grösseren Wettkampf mit internationaler Beteiligung starten. Ein weiteres Projekt ist, mal an einer Küste in den Sonnenuntergang zu fliegen.»

Auch am Boden hat er ein Hobby

Michael Baumeler ist auch leidenschaftlicher BMX-Fahrer. Er steht dem BMX-Club Zuger Racer mit Sitz in Steinhausen vor. «In der Fliegerei brauche ich Köpfchen, auf dem BMX kann ich noch etwas für meine Fitness machen. Beide Hobbys sind eine grosse Bereicherung für mich und Erfüllung. Der perfekte Ausgleich zum Berufsalltag», fasst er seine Leidenschaften zusammen.