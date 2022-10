Fussgängerstreifen an der Sinserstrasse wurde entfernt

HÜNENBERG Obwohl er Teil eines Schulwegs ist: Fussgängerstreifen auf der Sinserstrasse soll verschwinden, weil er zu wenig genutzt wird Für 20 Schulkinder gehörte der Fussgängerstreifen auf der Sinserstrasse zum täglichen Schulweg. Nachdem dieser entfernt wurde, sind Eltern besorgt. Mehrere Anfragen gingen bereits bei der Sicherheitsdirektion ein. Nun läuft ein neues Gutachten. Sina Engl Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.00 Uhr

Dies ist der einzige Ort, an dem die Sinserstrasse zu Fuss überquert werden kann. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 28. September 2022)

Wegen Belagsschäden und Verformungen wurde die Sinserstrasse im Bereich Matten von April bis August saniert. Dabei wurden nicht nur die beiden Bushaltestellen rückgebaut, sondern auch der Fussgängerstreifen entfernt. Die Bau- und die Sicherheitsdirektion Zug entschieden anschliessend, den Fussgängerstreifen nach der Sanierung nicht mehr zu markieren.

Mitte August erfährt Anwohnerin und Mutter Rahel Iten von diesem Entscheid und meldet sich bei der Baudirektion und fordert die Wiederherstellung des Fussgängerstreifens. Sie wird nicht die einzige bleiben, die den vorausgegangenen Entscheid nicht akzeptiert: Mittlerweile seien laut Iten über 30 entsprechende Beschwerden bei der Sicherheitsdirektion Zug eingegangen.

Vor allem für die Kinder stelle sich eine grosse Herausforderung. 30 Jahre lang gab es den Fussgängerstreifen am Knoten «Matten» und er habe, Anwohnerinnen und Anwohnern zufolge, eine gewisse Sicherheit geboten. Rund 20 Kinder und Jugendliche überqueren die Sinserstrasse täglich auf ihrem Schulweg. Die jüngeren müssten dabei in Richtung Tagesschule Matten, die älteren in Richtung Hünenberg, zur Oberstufe.

Auch der ehemalige Kantonsrat Thomas Villiger setzt sich dafür ein, dass der Fussgängerstreifen wieder markiert wird. Er sagt:

«Es geht nicht um viele Kinder, aber wenn einem etwas passiert, ist das eines zu viel.»

Die Sinserstrasse ist eine Hauptverkehrsstrasse, mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen von über 10'300 Fahrzeugen (Zählung 2017). Die Strasse zu Stosszeiten sicher zu überqueren, sei für Schülerinnen und Schüler praktisch unmöglich, da ohne Fussgängerstreifen kein Fahrzeug anhalte.

Vier von fünf Anforderungen erfüllt

Baudirektor Florian Weber erklärt als Antwort auf die Beschwerde von Rahel Iten, dass der Fussgängerstreifen auf der Sinserstrasse aus Verkehrssicherheitsgründen nicht mehr markiert würde. Laut Bundesamt für Unfallverhütung muss ein Fussgängerstreifen fünf Anforderungen erfüllen, damit er sicher ist. Folgende Liste enthält diese fünf Punkte:

Fünf Anforderungen an einen sicheren Fussgängerstreifen Sichtweite von 100 Metern (ausserorts) Fussgängerschutzinsel von mindestens 1,5 Metern Breite Zweistreifigkeit Erkennbarkeit des Fussgängerstreifens durch adäquate Beleuchtung Fussgängerfrequenz

Die ersten vier Punkte würde der Fussgängerstreifen auf der Sinserstrasse erfüllen. Kritisch werde es beim fünften Punkt. Damit ein Fussgängerstreifen sicher betrieben werden kann, müsse er, nach einer schweizweit geltenden Norm, eine gewisse Fussgängerfrequenz aufweisen. An den fünf meistbelasteten Tagesstunden müsse dieser dafür von mindestens 100 Fussgängern begangen werden. Bei Schulwegen von mindestens 75 Fussgängern.

Die Sicherheitsdirektion erklärt, dass mittels Videoaufzeichnung festgestellt wurde, dass «an Arbeitstagen pro Stunde maximal 25 Personen die Sinsertrasse überqueren, an Wochenenden sind es bis zu 70». Somit lägen beim Knoten «Matten» die Fussgängerfrequenzen klar unter dem erforderlichen Richtwert.

Wie die Sicherheitsdirektion schreibt, seien Fussgängerinnen und Fussgänger aufmerksamer beim Queren der Strasse, wenn die gelben Streifen fehlen. Sie würden sich, da sie keinen Vortritt hätten, «nicht in falscher Sicherheit wiegen», heisst es in einer Antwort auf die vielen eingegangenen Anfragen.

Die Sicherheitsdirektion wendet eine im März 2019 eingeführte Norm an. Diese stützt sich auf amerikanische Studien, die zum Schluss kommen, dass das Unfallrisiko geringer ist, je mehr Fussgänger eine Strasse queren.

Die Richtlinien aus den Studien seien, laut Thomas Villiger, an die Schweiz angepasst worden. Doch: «In der Region erfüllt kaum ein Zebrastreifen diese Anforderung», erklärt der ehemalige Kantonsrat. Da alle anderen vier Punkte erfüllt wären, sehe er keinen Grund, den Fussgängerstreifen nicht wieder zu markieren.

Mutter Rahel Iten wartet mit ihren Kindern, bis sie die vielbefahrene Strasse überqueren kann. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 28. September 2022)

Neues Gutachten läuft

Als Antwort auf die Rückmeldungen der Anwohnerinnen und Anwohner schreibt die Sicherheitsdirektion: Sie wolle «die konkrete Verkehrssituation beim Knoten ‹Matten› nochmals eingehend prüfen».

Im Interesse einer objektiven Beurteilung habe die Direktion inzwischen ein externes Gutachten in Auftrag gegeben, welches die Verkehrssicherheit des Fussgängerübergangs «Matten» klären solle. Wann die Ergebnisse dieses Gutachtens vorliegen, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen.

Auch bei den Schulen in Hünenberg ist das Problem mit dem Fussgängerstreifen bekannt. Rolf Schmid, Rektor der Schulen Hünenberg, erklärt, dass in Zusammenarbeit mit einer externen Firma in der Gemeinde eine Umfrage zur Schulwegsicherheit bei den Eltern, Schulkindern und Lehrpersonen laufe.

Für Rahel Iten ist klar, so wie die Situation jetzt ist, kann sie nicht bleiben.

«Unsere Kinder sind sehr unsicher, wie sie diesen Übergang meistern sollen.»

Ausserdem sei die Kreuzung nicht nur für die Fussgängerinnen und Fussgänger, sondern auch für die Autofahrenden ein Problem. «Viele fahren jetzt zögerlich, weil sie nicht wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Das ist dann für die Kinder natürlich noch schwieriger.»

Wie sich die Lage entwickelt, bleibt weiterhin unklar. Die Sicherheitsdirektion verspricht, die Betroffenen auf dem Laufenden zu halten.

