Hünenberg Coop hat Umbau der Filiale beendet – die Ladenfläche wird grösser Der Coop an der Eichengasse 1A in Hünenberg wurde rundum modernisiert. Die Verkaufsstelle öffnet nach abgeschlossenem Umbau am kommenden Donnerstag, 25. März, wieder ihre Türen. 22.03.2021, 15.00 Uhr

Geschäftsführerin Lucia Röllin. Bild: Christoph Stulz/PD

(haz) Es herrscht Marktstimmung im neu gestalteten Coop in Hünenberg: Heller, grosszügiger und mit Beschriftungen im Hünenberger Dialekt versehen, garantiert der modernisierte Supermarkt laut Medienmitteilung ein angenehmes Einkaufserlebnis. Von der Früchte- und Gemüseabteilung mit saisonalen, bunten und frischen Produkten, über das Backwaren- und Molkereisortiment bis hin zur Fisch- und Fleischabteilung erwartet die Kundschaft ein durchwegs vielfältiges Angebot. Die vergrösserte Auswahl an Getränken, Wein und Bier aus der Schweiz und aller Welt lässt keine Wünsche offen und auch ausserhalb des Lebensmittelbereichs – fehlt es an nichts, schreibt Coop in der Mitteilung weiter.